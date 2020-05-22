Цены на нефть опустились до $34,4 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса.

Кроме того, в центре внимания трейдеров - очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина после заявления КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $34,4 за баррель, что на $1,66 (4,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты подорожали на $0,31 (0,9%), до $36,09 за баррель - максимума с 10 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,08 (6,13%) - до $31,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта, поднявшись на $0,43 (1,3%).