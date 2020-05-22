"Криворожгаз" получил 29 миллионов убытка с начала года

За четыре месяца 2020 года убытки компании "Криворожгаз" составили 29 млн гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Такой результат объясняется тем, что тарифы на доставку газа, утвержденные НКРЭКУ для "Криворожгаза" на первое полугодие текущего года, покрывают только 79% себестоимости услуги. Выравнивание тарифа до экономически обоснованного уровня с 1 июля позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано для уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Действующий тариф в первой половине 2020 года является убыточным для "Криворожгаза" – за период с января по апрель компания получила убытки на сумму 29 млн грн.

"Ситуацию усугубляет тот факт, что не все клиенты оплачивают доставку газа – по состоянию на 1 мая только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере почти 20 млн грн", – отмечают в компании.

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В условиях дефицита тарифной выручки компания не может в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки. Поэтому оплату за доставку газа направляют на приоритетные направления: работу аварийной службы 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

При этом "Криворожгаз" продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая безаварийность и бесперебойность газоснабжения в режиме карантина.

"За время карантина мы ликвидировали более 550 утечек газа в Кривом Роге и Криворожском районе. Аварийная служба 104 в среднем в день выполняет 15 выездов по вызову потребителей. Машины АДС должны быть заправлены и укомплектованы необходимым оборудованием для поиска и ликвидации утечек газа. В тоже время большинство плановых работ находятся в режиме простоя и ожидания из-за недостатка финансирования", – рассказывает технический директор "Криворожгаза" Анатолий Пономаренко.

Начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Криворожаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.