"Приватбанк" спрогнозировал падание прибыли в 2 раза

Государственный "Приватбанк" по итогам 2020 года планирует получить 17,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году (32,6 млрд грн).

Об этом говорится в годовой отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Руководство следит за состоянием развития текущей ситуации с распространением коронавируса и карантина и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий, насколько это возможно. Дальнейшее негативное развитие событий и макроэкономических условий может негативно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности банка таким образом, который пока не может быть определен", – отмечается в документе.

Аналитики банка ожидают, что распространение пандемии коронавируса (COVID-19), которое началось в 2020 году, приведет к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в стране.

Таким образом, введение правительством карантинных ограничений в марте в сочетании с существенным снижением мирового спроса и переоценкой рисков развивающихся стран инвесторами, может негативно сказаться на показателях экономики и внешней торговли Украины, а также усложнить привлечение финансирования, негативно повлиять на банковскую систему страны и привести к дальнейшей девальвации национальной валюты.

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Как сообщалось, государственный "Приватбанк" получил по итогам работы в 2019 году 32,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 11,67 млрд грн за 2018 год.

По решению Кабмина, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 24,46 млрд грн (75%) прибыли банка за 2019 год, на покрытие убытков прошлых лет – 6,52 млрд грн (20%), в резервный фонд – 1,63 млрд грн (5%).

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.