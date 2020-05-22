Производство электроэнергии в апреле упало на 10%, потребление – на 8%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-апреле 2020 года сократилось на 8,1% (на 4,52 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 51,54 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, атомные электростанции (АЭС) за четыре месяца снизили выработку электроэнергии на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 28,89 млрд кВт-ч.

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 21,1% – до 16,52 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 28,2% – до 11,24 млрд кВт-ч, ТЭЦ и КУ – на 0,3%, до 5,28 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 23,7% – до 2,28 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,3% – до 611,2 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,5 раза – до 3,24 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56,1% (в январе-апреле 2019 года – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,1% (37,4%), ГЭС и ГАЭС – 4,4% (5,3%), блок-станций – 1,2% (0,9%), альтернативных источников – 6,3% (2,3%).

В том числе в апреле 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 9,8% (на 1,22 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,17 млрд кВт-ч.

В то же время потребление электроэнергии в Украине в январе-апреле 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 5,8% (на 3,12 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 50,81 млрд кВт-ч.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за четыре месяца уменьшилось на 5% (на 2,17 млрд кВт-ч) – до 40,77 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 6,6% – до 16,29 млрд кВт-ч.

Население страны в январе-апреле 2020 года потребило 13,11 млрд кВт-ч (-0,9%), коммунально-бытовые потребители – 5,1 млрд кВт-ч (-8,8%), другие непромышленные потребители – 2,65 млрд кВт-ч (-3,9%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам четырех месяцев снизилась до 40% с 40,6%, а доля населения увеличилась – до 32,2% с 30,8%.

В том числе в апреле 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 7% (на 835,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,09 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 7,8% (на 763,1 млн кВт-ч), до 9,03 млрд кВт-ч.

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Как сообщалось, в апреле Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной на фоне падения потребления электроэнергии на 6,2%.

При этом производство электроэнергии в 2020 году предусмотрено в объеме 143,09 млрд кВт-ч, тогда как в утвержденном 13 марта 2020 году энергобалансе он был заложен в объеме 152,11 млрд кВт-ч.

Напомним, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153,95 млрд кВт-ч. При этом производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч. Без учета технологических потерь потребление электроэнергии в прошлом году уменьшилось на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч) – до 120,08 млрд кВт-ч.