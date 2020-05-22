Власти Киева на могут ослабить карантин без отдельного решения Кабмина, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство разрешить столицы начать внедрение второго этапа ослабления ограничений с 23 мая, поскольку сейчас город не может выполнить одно из установленных Кабмином условий для ослабления карантинных ограничений.

Об этом городской голова заявил на онлайн-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Подчеркну: с соблюдением всех норм и регламентов! Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений", – сказал Кличко.

"Из трех критериев столица не соответствует только одному. Количества больных на 100 тысяч жителей города. Определена норма – 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю – 15 больных на 100 тыс. человек. Что касается других двух критериев – претензий нет. Это – заполненность стационаров больниц не более чем на 50% коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тыс. населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы. Нужно 12 тестов, а у нас 44. Первый показатель, по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек", – отметил городской голова.

При этом Кличко подчеркнул, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим. Позволить Киеву начать второй этап послаблений. Но не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1000 квадратных метров – с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс", – подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что поскольку 23 мая является выходным день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение. Учитывая недельную динамику заболевания в столице", – отметил Кличко.

По данным КГГА, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 47 человек. В частности, заболели 9 медиков. Один человек умер.

Всего за весь период карантина в столице зафиксировано 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19 и 58 летальных случаев.

Читайте также: Кабмин опубликовал постановление о введении адаптивного карантина

Как сообщалось, Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ослабление противоэпидемических мероприятий возможно на территории регионов, которые одновременно отвечают трем признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек, загруженность коек для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 12 на 100 тыс. населения за неделю.

По данным Минздрава, исходя из установленных постановлением критериев, к выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.