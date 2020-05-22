Проблемные вопросы с "Укрбудом" не входят в компетенцию мера Киева, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проблемные вопросы с недостроями корпорации "Укрбуд" не входят в компетенцию городского головы и городской власти.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня есть три проблемных вопроса. И они не входят в компетенцию городского головы и городской власти. Во-первых: вопрос передачи объектов из Министерства обороны к "Киевгорстрою" на существующих условиях. 4 жилых комплекса строятся на землях Минобороны. И все, что нужно от Министерства сегодня - подписать договоры на прежних условиях", - сказал Кличко.

По его словам, второй проблемой в вопросе с "Укрбудом" является сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией по принятым объектам и тем, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс.

"ГАСИ, по формальным признакам, возвращает все документы горстроя. Правильнее даже сказать "заворачивает". Из-за этого некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. В общем получено 16 отказов по четырем объектам, по которым подавали документы на ввод в эксплуатацию", - сказал Кличко.

Третьей проблемой, по словам Кличко, является нехватка 2 млрд грн для достройки объектов, которые начали строить. "После проведенного аудита выяснили, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд. грн. Об этом президент "Киевгорстроя" заявлял не раз", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки. Но сейчас нужно решить этот вопрос. И это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Министерству финансов Украины.

"Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов. Таких, как Минобороны, ГАСК или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроях Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета", - отметил Кличко.

Как сообщал БизнесЦензор, президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

Как сообщалось, "Киевгорстрой" уже принял на баланс и возобновил строительные работы на пяти объектах "Укрбуда": ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Харьковский", "Солнечная Ривьера" и "Гармония" и планирует принять остальные объекты в течение 3-4 месяцев.

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.