Местные бюджеты недополучают 2 миллиарда в год от налога надвижимость, – Минфин

Из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество местные бюджеты недополучают 2 млрд грн в год от неуплаты налога на недвижимость.

По оценкам экспертов, до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переноса архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств", – подчеркивается в сообщении.

В Минфине напомнили, что база налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется на основании данных Реестра.

"Проведение на должном уровне указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь (при действующих ставках налога) в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен", – отмечают в министерстве.

По данным Минфина, по итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год – 3,7 млрд грн.