Госпогранслужба уведомила ЕС и Молдову о возобновлении работы 66 пунктов пропуска

Государственная пограничная служба Украины уже проинформировала соседние страны Европейского Союза и Молдову о намерении открыть ряд пунктов пропуска на государственной границе.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как недавно анонсировалось, правительство поддержало предложение министра внутренних дел возобновить работу еще 66 пунктов пропуска на государственной границе, за исключением границы с Беларусью и Россией. Однако четко говорить об этом можно будет только после того, как эти изменения правительства будут обнародованы. И надо учитывать, что полноценное функционирование этих направлений возможно не только в случае открытия пунктов пропуска с украинской стороны, но и соответствующего принятия решений смежными странами о возможности пропуска в этих направлениях", – заявил Демченко.

"Государственная пограничная служба в свою очередь уже проинформировала о таком решении смежные страны - это страны ЕС, с которыми мы граничим, а также Молдову", – добавил спикер ведомства.

По словам Демченко, на данный момент на государственной границе работают 19 пунктов пропуска для тех, кто следует автомобилем, и один пункт пропуска для тех, кто хочет попасть в страну в пешем порядке.

"На данный момент функционирование пунктов пропуска на государственной границе регламентировано распоряжением Кабинета министров №288. Фактически, большинство пунктов пропуска временно закрыты. Сейчас на государственной границе функционируют 19 пунктов пропуска, в которых можно пересечь границу автомобилем, и один пункт пропуска "Шегини" на границе в Польшей, где можно пересечь границу исключительно в пешем порядке", – подчеркнул он.

Также Демченко отметил, что решения о функционировании контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе принимает только командующий операции Объединенных сил.

"Относительно функционирования КПВВ на линии разграничения принимает решения командующий операции Объединенных сил. Как известно, ограничения начали действовать с конца марта. КПВВ на линии разграничения по решению командующего ООС временно прекратили свою работу, и пересечь линию разграничения могут лица по отдельному решению относительно них исключительно командующего ООС. Когда и в каком объеме будут ослаблены ограничения, это исключительно надо переспрашивать у штаба ООС", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 мая поддержал проект распоряжения, согласно которому восстановится работа 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Республикой Молдова.

Кабмин 13 мая решил возобновить работу пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

6 мая Кабмин принял решение возобновить работу пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Руська" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.