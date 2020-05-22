Суд решил отпустить контрабандиста Альперина и вернуть ему 77 миллионов залога

Высший антикоррупционный суд не продлил действие обязанностей одесского предпринимателя Вадима Альперина, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в организации контрабандных схем на таможне.

Об этом сообщили в ВАКС и подтвердили в САП, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і діло".

"21 мая следственный судья ВАКС оставил без удовлетворения ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена (Альперина – ред.), подозреваемого в злоупотреблениях на таможне. Полный текст данного решения будет доступен 26 мая", – сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

В свою очередь в САП заявили о несогласии с таким решением. По мнению прокуратуры, решение о продлении обязанностей Альперина до 23 мая не прекращалось, несмотря на решение суда о взыскании 35 млн грн залога одесского бизнесмена и увеличение размера нового залога.

Прокурор САП Роман Сымкив сообщил, что они будут подавать ходатайство о возложении обязанностей на Альперина.

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Как сообщалось, ранее апелляционная палата ВАКС решила взыскать половину залога в 70 млн грн, внесенного за Альперина, и увеличила его до 76,6 млн грн. С соответствующим ходатайством обратился прокурор САП, поскольку одесский бизнесмен не сдал израильский паспорт, с которым он может выезжать за границу.

После этого за Альперина довнесли 41,6 млн грн залога.

Напомним, в начале декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Ему инкриминируется причастность к махинациям, связанным с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Уже на следующий день Альперин вышел из следственного изолятора после внесения залога.

27 ноября 2019 года сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

26 ноября НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.