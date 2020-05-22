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Суд решил отпустить контрабандиста Альперина и вернуть ему 77 миллионов залога

Суд решил отпустить контрабандиста Альперина и вернуть ему 77 миллионов залога

Высший антикоррупционный суд не продлил действие обязанностей одесского предпринимателя Вадима Альперина, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в организации контрабандных схем на таможне.

Об этом сообщили в ВАКС и подтвердили в САП, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і діло".

"21 мая следственный судья ВАКС оставил без удовлетворения ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена (Альперина – ред.), подозреваемого в злоупотреблениях на таможне. Полный текст данного решения будет доступен 26 мая", – сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

В свою очередь в САП заявили о несогласии с таким решением. По мнению прокуратуры, решение о продлении обязанностей Альперина до 23 мая не прекращалось, несмотря на решение суда о взыскании 35 млн грн залога одесского бизнесмена и увеличение размера нового залога.

Прокурор САП Роман Сымкив сообщил, что они будут подавать ходатайство о возложении обязанностей на Альперина.

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Как сообщалось, ранее апелляционная палата ВАКС решила взыскать половину залога в 70 млн грн, внесенного за Альперина, и увеличила его до 76,6 млн грн. С соответствующим ходатайством обратился прокурор САП, поскольку одесский бизнесмен не сдал израильский паспорт, с которым он может выезжать за границу.

После этого за Альперина довнесли 41,6 млн грн залога.

Напомним, в начале декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Ему инкриминируется причастность к махинациям, связанным с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Уже на следующий день Альперин вышел из следственного изолятора после внесения залога.

27 ноября 2019 года сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

26 ноября НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.

Автор: 

контрабанда (246) Антикорупційний суд ВАКС (737) Альперін Вадим (24)


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Топ коментарі
+8
выводим таможню из тени!))) да, зебилы? Нефедова увольняем, решалу отпускаем...) но зе тут канешна нипричем
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22.05.2020 16:26
+7
Это говорит о том,что Украина-это богатейшее государство,которое генерирует триллионы долларов ВВП,которые успешно осваиваются "эффективными частными собственниками"-АО,ООО и пр "Рогами с копытами" - возле которых "Корейко" смотрится бедным родственником на запорожце. Гордость распирает за наших людей. Всем добра.
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22.05.2020 15:49
+5
А у судьи и прокурора вернее у ихних тещ, появились по мерседесу и загородному двухетажному домику
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22.05.2020 16:07
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Це "ера благополуччя". Які ще питання?
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22.05.2020 15:33 Відповісти
БЛИЗНЕЦЫ
Суд решил отпустить контрабандиста Альперина и вернуть ему 77 миллионов залога - Цензор.НЕТ 7286

Суд решил отпустить контрабандиста Альперина и вернуть ему 77 миллионов залога - Цензор.НЕТ 2042
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22.05.2020 16:19 Відповісти
Разве можно нарушать закон.., с таким высокоинтеллектуальным выражением лица..!?
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22.05.2020 16:53 Відповісти
Хахаха, хихихи,ця краiна у лайнi.
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22.05.2020 15:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
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22.05.2020 15:34 Відповісти
Если отпустили значит :
1. невиноват , то есть на таможне никто не ворует
2. или прокуроры дятлы продажные
3. или судьи продажные

Тогда может надо того прокурора и следователей отиметь. Так как было переведено куча человекочасов и переведена куча бумаги.
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22.05.2020 15:38 Відповісти
откупился...мусоров и судей Адесских-разогнать давно пора.Єто-кодло бандитское, мафия.
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22.05.2020 15:43 Відповісти
суддю на гіляку!
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22.05.2020 15:44 Відповісти
Это говорит о том,что Украина-это богатейшее государство,которое генерирует триллионы долларов ВВП,которые успешно осваиваются "эффективными частными собственниками"-АО,ООО и пр "Рогами с копытами" - возле которых "Корейко" смотрится бедным родственником на запорожце. Гордость распирает за наших людей. Всем добра.
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22.05.2020 15:49 Відповісти
А у судьи и прокурора вернее у ихних тещ, появились по мерседесу и загородному двухетажному домику
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22.05.2020 16:07 Відповісти
с такой фамилией виновен быть не может!
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22.05.2020 16:13 Відповісти
хахахахахахахаха
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22.05.2020 16:16 Відповісти
Сразу было понятно, что все это фуфло для лохов, для ЗЕбилов, точно как по убийству Шеремета, поддержание быдла в тонусе.
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22.05.2020 16:17 Відповісти
выводим таможню из тени!))) да, зебилы? Нефедова увольняем, решалу отпускаем...) но зе тут канешна нипричем
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22.05.2020 16:26 Відповісти
Похож на мэра Черкасс.
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22.05.2020 16:40 Відповісти
а, фио, этой продажной гниды в мантии, можно озвучить..!?
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22.05.2020 16:54 Відповісти
Лицо, не обезображенное интеллектом...
Как, скажите, как люди отдают таким завгарам миллионы?!
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22.05.2020 17:14 Відповісти
отпустили и вернули. Буквально за какие-то 20-30 % от этих 77 лимонов. По- божески взяли!
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22.05.2020 17:23 Відповісти
Ну так теперь ему дорога одна - Глава таможенной службы!!! Хвала и почёт «судье».
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22.05.2020 17:53 Відповісти
Не забывайте , наши налоги в конце концов оседают в карманах таких вот деятелей.
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22.05.2020 17:56 Відповісти
Ну хто ж буде однородов саджати? Свої ж люди.
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22.05.2020 18:10 Відповісти
Да нифига! Всё проще. Есть традиция коррупционной власти. Для отмазки перед "быдлом" заводят дело и его расследуют и подают специально так, что суду и без того не очень честному - проще простого отпустить потому что там миллион косяков не позволяющих посадить. То есть в одной банде работают и самый первый мусор принявший и аж до судьи который выносит решение. Ну что вы как дети? Одни - "судью убить", другие - "следствие убить" .. Нет! убить нужно всех и сразу а в конце повесить на Крещатике прилюдно поросятину и зелёнмана , конфисковать у обоих скотов всё до трусов и выводки дармоедские выкинуть в вонючие общаги а заворованных ****** - на фабрику маски шить. Почему так "некрасиво" и не "по европейски" ?. Потому что ******** здесь в воздух - можно только себе заработать геморрой и убить нервную систему. ****** на цензоре ( иногда тупой как валенок) не меняет ситуации . Меняет ситуацию многомиллионная улица.
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22.05.2020 18:41 Відповісти
. . . ну вот . . . справедливость восторжествовала . . . однако . . . непонятно . . . если нет посаженных на нары воров - кто же индустриальную Неньку превратил в самую нищую в Европе . . . не иначе - инопланетяне
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23.05.2020 13:29 Відповісти

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