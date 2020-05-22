В маршрутках будут действовать ограничения по количеству мест, – замглавы КГГА

После возобновления работы наземного транспорта Киева будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мондриевский рассказал о деталях возобновления работы общественного транспорта в столицы после смягчения карантина.

"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу "маршрутки"). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии, для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал Мондриевский.

По словам замглавы КГГА, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест.

"Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой",- отметил он.

Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

В то же время Киев пока не готов выйти из карантина, а ослабить его могут только 13 областей Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области карантин также пока не может быть снят.

"Так как один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорилось в сообщении обладминистрации.