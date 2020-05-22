Ослабить карантин могут 13 областей, – Минздрав. ИНФОГРАФИКА

На второй этап выхода из карантина готовы 13 областей Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины сообщает БизнесЦензор.

По данным Минздрава, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

К выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, принял постановление о переходе к так называемому "адаптивному карантину", который позволит местным властям принимать решение о смягчении ограничений, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Соответствующее решение представил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 год по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом ситуации в регионах. Этот так называемый "адаптивный карантин", о котором мы говорили", – сказал Степанов.

По словам министра, предлагается установить критерии, которые позволят местным властям принимать решение о смягчении ограничений. В частности, в регионе за последние 7 дней должно быть зарегистрировано менее 12 случаев коронавирусной болезни на 100 тыс. населения, загруженность больниц для лечения таких больных должна составлять менее 50%, а количество тестирований методами ПЛР и ИФА должно превышать 12 тысяч на 100 тыс. населения за неделю.

Степанов уточнил, что смягчения ограничений в рамках "адаптивного карантина" предусматривают 5 этапов с интервалом в 10 дней.

Согласно решению правительства, с 22 мая в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют установленным Минздравом критериям, восстанавливается работа общественного транспорта. Кроме того, с 25 мая должна быть восстановлена ​​работа метрополитена, а также детских садов.

"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Подчеркиваю лишь при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять. При этом будут локальные ограничения, решения по которым будут приниматься совместно с местными властями, чтобы не экспортировать вирус по всей стране. Это и есть модель адаптивного карантина", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, Шмыгаль также сообщил, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы, однако межгосударственные автобусные и железнодорожные перевозки разрешены.