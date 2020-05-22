Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени
Власти Украины планируют добиться вывода из тени процесса трудовой миграции, установив требования к трудоустройству украинцев за рубежом.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В ходе разговора президент Финляндии поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в этой стране.
"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинском в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией есть договоренность о легальных контракты на срок более трех месяцев, оформление медицинского страхования и комфортного прохождения карантина", – заявил Зеленский.
Президент Украины также отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия и украинская сторона уже предложила властям Финляндии подписать межправительственное соглашение о трудовой миграции.
"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал Зеленский.
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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский назвал условием для выезда работников за границу предоставление страной-заказчиком контракта на работу минимум на три месяца, что не позволит работать украинцам в странах ЕС в рамках безвизового режима.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.
При этом Шмыгаль уполномочил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, а также Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции осуществить координацию вопроса о возможности выезда сезонных работников из Украины на работу по границу.
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".
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http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ По словам Зеленского, вопрос находится в компетенции Кабинета министров. Зеленский хороший, КМ плохой?
Аналог НДС у них - 7%. Что понравилось - налог на рост капитала - 0. А у нас обдирают особенно госпредприятия даже при простой переоценке активов.
А так у них плюс минус те же косвенные налоги, что и у нас, на собственность, на транспорт, акцизы и т.д.
мусора из боевого оружия на улицах киева людей убивают ?
хорошее применение налогов уплаченных лохами,
а , ещё охметовская буславец , нажратая на налогах,
про 15коп за киловатт кварталит с экрана,
в Швеции тоже так ?
Ато кашу из ваших слов поймете только вы.
Не пуская людей .. типа без контракта.. на заработки.. государство.. осознавая или нет.. копит само себе большие проблемы.. с учётом.. не предоставления рабочих мест, с нормальной зароботной платой
Краще брати поляків трішки дорожче але якість роботи вище і все легально.
Нехай платять налоги!
Як що заплатили налоги за кордоном, то треба предоставляти довідку про сплату налога за кордоном і нема ніяких питань до покидьків.
теперь подумают дважды за кого голосовать.
ЗДАМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В АРЕНДУ, НЕДОРОГО
хватается за любой финансовый поток, кроме денег бени, ахметов, пинчука... платить налоги это же для быдла
скорее всего просто пока изучают глубину жадности
запросов Охметозеленского
что то проект свой лохоизбирателям не показал
Народ теж неЛОХІ.
его волнует, что народ перестанет бабло
ему присылать для его охранников
Дикие люди со стратегией реваншизма и загона украинцев в совковое стойло, еще и уничтожающие экономику страны, которая досталась им по приколу 73% избирателей. 73%, вы за это голосовали, чтобы стоять как скот в стойле совка? Судя по падающему рейтингу Зе и его квартала нет. Существует корреляция между видосиками и рейтингом. Чем чаще видосы с "успехами", тем ниже рейтинг.
можно подробнее, какие у меня права «на розподіл бюджетних коштів» ?
право лишиться права на трудовую пенсию в связи с увеличением
необходимого трудового стажа ?
или право оплачивать ненужные услуги без договора итд ?
а может право становиться на воинский учёт для защиты земельных
угодий порошенков , зеленских и вакарчуков ?
поведайте, что произвели мусора в мантиях ,
откуда у них права на жирные зряплаты и пенсии ?
мне кажется вы просто тролль
только пока он работает в Польше он пользуется
благами той страны, в которой живет,
правда ?
в Украине он уже заплатил за школы, детсады итд,
заплатил на жирные пайки судьям и мусорским полковникам,
я бы с удовольствием платил налоги Польше, чем охметовым и зеленским,
толку было бы больше,
и ещё раз, в больнице и в суде в Украине без денег
вы никому нахер не нужны,
ваша пропаганда унылое гуано,
мне кажется, что вы русский тролль, который надеется
на возмущение людей киевским ворьём,
скоро начнёте про сралина и путина ?
какие права ? обе категории имеют одно право - за миску супа карлить
на охметовозеленского, не более
Двойного налогообложения с Польшей и большинством стран Европы нет- заплатил налоги за границей и спишь спокойно. Правда это касается только подоходного налога
Такая практика во всём мире. Хреново будет только тем, кто работал нелегально.
будут платить налоги и через 5 лет получат право на пенсию в Польше,
в Украине платить бесполезно, тут мусоров больше работников и все голодные,
так что к 35 годам стажа украинские мусора легко лохам ещё 15
накинут, и будет вместо пенсии лох карлить на зеленских и охметовых
Не нравится положение дел в Украине, пусть живут в Польше... получить ПМЖ можно при желании : наличие мозгов и образования ( с этим у наших рагулей похуже) необходимое условие Достаточно несложно получить гражданство в Португалии или в Испании.
Но рагулям так не цiкаво... поэтому пусть чехлят пенсионную и военный сбор на родине. И судя по тому как всё развивается хитрожопых и тупых нагнут в очередной раз.
Бляхеров уже нагнули
только Нелох с Ахметовым трёт, а те не трут
пусть мусора управляют транспортом, идут работать на заводы,
пусть сцудьи итправятся собирать урожай,
а депутаты пусть отправляются на войну,
защищать узаконеную ими ворованную землю
а то, потом подавай им бесплатную медицину, дет.сады, школы, дороги и прочее...
готовы оплатить чеки ?