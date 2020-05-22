БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
30 478 192

Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени

Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени

Власти Украины планируют добиться вывода из тени процесса трудовой миграции, установив требования к трудоустройству украинцев за рубежом.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе разговора президент Финляндии поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в этой стране.

"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинском в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией есть договоренность о легальных контракты на срок более трех месяцев, оформление медицинского страхования и комфортного прохождения карантина", – заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия и украинская сторона уже предложила властям Финляндии подписать межправительственное соглашение о трудовой миграции.

"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал Зеленский.

Читайте также: Кабмин будет рассматривать каждый запрос на выезд украинских заробитчан отдельно

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский назвал условием для выезда работников за границу предоставление страной-заказчиком контракта на работу минимум на три месяца, что не позволит работать украинцам в странах ЕС в рамках безвизового режима.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

При этом Шмыгаль уполномочил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, а также Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции осуществить координацию вопроса о возможности выезда сезонных работников из Украины на работу по границу.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) мігранти (432) трудова міграція (312) міграція (216) заробітчани (208)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+112
Что за придурок "выводит из тени"?! Они (трудовые мигранты) работают в чужой стране, потому что в своей им делать нечего. Они платят_или_не_платят налоги в чужой стране - при чем тут вы, дебилы?! Какая "тень"?! Это просто НЕ ВАШИ деньги и заработаны НЕ благодаря вам (правительству). "На чужой каравай рот не раззевай", зеДебилы.
показати весь коментар
22.05.2020 15:56
+95
Ты, сначала всех певцов ртом и прочих квартальщиков, которые по корпоративам и саунам выступают из тени выведи. Там удельные цифры много более будут.
показати весь коментар
22.05.2020 15:42
+72
Сначала из тени вывести нужно бабушку Беню.
показати весь коментар
22.05.2020 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием вывести Киево-Печерскую лавру из-под аренды Украинской православной церкви Московского патриархата, и передать ее в пользование Православной церкви Украины (ПЦУ).
http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ По словам Зеленского, вопрос находится в компетенции Кабинета министров. Зеленский хороший, КМ плохой?
показати весь коментар
23.05.2020 09:40 Відповісти
Боїться. Кирило прокляне, а Путін нападе.
показати весь коментар
24.05.2020 08:04 Відповісти
Все что у нас в тени , это наша подушечка на выживание . Если все сделать по белому , то потом ошкурят под ноль и все останутся голыми . В наших реалиях этого делать нельзя . Олигархи должны все видеть и ошкуривать . все для них . А всего лишь хотят денег . так как все уже превратили в пассивы и пыль . а народ =новая нефть !
показати весь коментар
23.05.2020 10:06 Відповісти
Единственное что спасает жирных котов при власти - это тень. Если бы народ заплатил бы все бандитские налоги по Закону, начался бы голод, и всю верхушку начали бы вешать на Майдане. А так народ мучается, скрипит зубами, рвет жилы, но пока ещё терпит жирных котов.
показати весь коментар
23.05.2020 10:19 Відповісти
Да все верно. Все власти это понимали . но не лезли в это с ушами , хотя и очень хотелось . Но это решение действительно приведет к реальному голоду и созданию революционной ситуации.
показати весь коментар
23.05.2020 10:55 Відповісти
Наш пархатый правитель похоже очень далёк от реалий экономики и труда .Трудяге значит такие налоги-18+1.5+22+20ндс=61.5%.А подобным себе пархатому и олигархам, -конечно -0%.Эта тупая бездарность плохо понимает - ,что уже при 37% налогов -экономика уходит в тень .Сингапурские налоги,-0% маленьким и максимум 17% большим ,Украине не светят ,когда такие недоумки пытаются додоить неньку до смерти .
показати весь коментар
23.05.2020 11:28 Відповісти
Вот это вот 18 + 1.5 + 22 + 20 это же от разных баз считается и не одновременно. Как же их можно прямым счетом складывать? Что то тут гения в экономике зашито.
показати весь коментар
23.05.2020 23:22 Відповісти
Да какой базой не меряй лучше не станет .Вот какой инвестор при таких налогах захочет деньги вложить ?Где найти такого?Чтобы всё потерять?
показати весь коментар
24.05.2020 11:30 Відповісти
Не поленитесь, сравните с уровнем налогов в Швеции, Германии, или Франции.
показати весь коментар
24.05.2020 11:59 Відповісти
Я порекомендовал бы нашей стране сингапурские налоги .Европа не может при их налогах ,развиваться также как Сингапур.
показати весь коментар
24.05.2020 15:06 Відповісти
Посмотрел. У сингапурцев налог на прибыль для предприятий - 17% (у нас 18%). Налог на доходы физлиц конечно более мягкий с прогрессивной шкалой. При средней зарплате составляет чуть больше 2%, с ростом растет до максимальных 20 (у нас - 18 %).
Аналог НДС у них - 7%. Что понравилось - налог на рост капитала - 0. А у нас обдирают особенно госпредприятия даже при простой переоценке активов.
А так у них плюс минус те же косвенные налоги, что и у нас, на собственность, на транспорт, акцизы и т.д.
показати весь коментар
24.05.2020 19:45 Відповісти
а теперь подробнее про то, что граждане с налогов от бандитов получают ?
мусора из боевого оружия на улицах киева людей убивают ?
хорошее применение налогов уплаченных лохами,
а , ещё охметовская буславец , нажратая на налогах,
про 15коп за киловатт кварталит с экрана,
в Швеции тоже так ?
показати весь коментар
25.05.2020 00:04 Відповісти
Вам, когда жена борщ готовит, тоже берёт все, что под руку попадается и в кастрюлю закидывает? Если нет, то возьмите с нее пример.
Ато кашу из ваших слов поймете только вы.
показати весь коментар
25.05.2020 00:29 Відповісти
пдв на зарплату немає, але всеодно якісь податки ще придумають
показати весь коментар
24.05.2020 21:48 Відповісти
Хочет обложить налогами.
показати весь коментар
23.05.2020 11:38 Відповісти
ЯнєлохМінє42 хоча залізти у кишеню тих хто заробляє за кордоном!!! Обрали блазня - жріть не вдавиться!
показати весь коментар
23.05.2020 11:59 Відповісти
так мигранты на Западе вроде по-белому работают . . . соответственно платят налоги - там . . . если хотят заставить их платить и здесь - это двойные стандарты . . . напомню . . . Алигархи, согласно укр.законам - платят налоги только там. . . . в оффшорах
показати весь коментар
23.05.2020 11:59 Відповісти
За заробітчан працедавці платять податки, щоб потім платити їм якусь пенсію.
показати весь коментар
24.05.2020 18:20 Відповісти
охметову нужен новый особняк
показати весь коментар
25.05.2020 00:05 Відповісти
. . . касап . . . в Мордоре - все "батраки" . . . у гАспАдина - Путляры
показати весь коментар
23.05.2020 12:25 Відповісти
счасливої дороги в бан тобі, кацапе.
показати весь коментар
23.05.2020 13:58 Відповісти
По стране пошла волна сокращений и увольнений.. массово
Не пуская людей .. типа без контракта.. на заработки.. государство.. осознавая или нет.. копит само себе большие проблемы.. с учётом.. не предоставления рабочих мест, с нормальной зароботной платой
показати весь коментар
23.05.2020 13:02 Відповісти
Я всегда называю бубочку тупым дебилом. Если этот говноед не выпустит людей за границу, они прийдут к нему. А в Ростовне резиновый, не всем места хватитю
показати весь коментар
23.05.2020 15:22 Відповісти
А офшоры свои и всех остальных ,не хочет закрыть и платить налог Украине а не Кипру .е ... ное шапито.Там бабла на несколько бюджетов хватит.
показати весь коментар
24.05.2020 08:05 Відповісти
Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени - Цензор.НЕТ 9209
показати весь коментар
24.05.2020 11:02 Відповісти
в бубочки руки загребущі, очі заведющі..
показати весь коментар
23.05.2020 13:53 Відповісти
Зеленский заявил о планах... К сожалению, в этом состоит 99% его деятельности.
показати весь коментар
23.05.2020 14:17 Відповісти
Бубочка , лучше выведи из своей сраки Х олигархов . Собралось оно выводить . Если природа отдохнула на головке . то лучше помалкивай и спроси у людей .
показати весь коментар
23.05.2020 14:44 Відповісти
Клоунам нічим думати - всі мізки прохіхікав на копроративах
показати весь коментар
23.05.2020 23:23 Відповісти
в мене працювали рагулі з Франківська- три місяці вони нили що замало грошей ( 1200 євро і безкоштовне житло) воно хотіло зарплатню як в німеччині і три місяця я їм пояснював, що воно цікаве поки дешеве.
Краще брати поляків трішки дорожче але якість роботи вище і все легально.
Нехай платять налоги!
Як що заплатили налоги за кордоном, то треба предоставляти довідку про сплату налога за кордоном і нема ніяких питань до покидьків.
показати весь коментар
23.05.2020 15:58 Відповісти
ПорохоЗёл прав, заробитчане должны платить налоги, думаю для начала ставка налога должна быть 50% (позже, когда люди привыкнут можно повысить), заработал 1000 евро - отдай 500 в бюджет и спи спокойно, конечно заробитчанам за это должна потом полагаться минимальная пенсия 1600 гривен
показати весь коментар
23.05.2020 16:09 Відповісти
Налоги должны платить все, но начинать нужно преЗЕденту не с заробитчан, а с себя и своего окружения.
показати весь коментар
24.05.2020 09:58 Відповісти
заробитчане к дойке готовы?
теперь подумают дважды за кого голосовать.
показати весь коментар
23.05.2020 16:49 Відповісти
Заробитчане пропускают голосование ВСЕГДА. Выборы постоянно весной, а уезжать начинают после 7 января.
показати весь коментар
23.05.2020 17:49 Відповісти
Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени - Цензор.НЕТ 7507
показати весь коментар
23.05.2020 16:52 Відповісти
Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени - Цензор.НЕТ 5245
показати весь коментар
23.05.2020 16:57 Відповісти
" Савєтнікі " у зе розумово відсталі або шкідники,а може і він такий.
показати весь коментар
23.05.2020 17:08 Відповісти
Кого? Куда? Пупок не развяжется? Умных развелось, у себя в стране сделай условия, а не чужое он будет регулировать.
показати весь коментар
23.05.2020 17:41 Відповісти
Госслужащих которые пользуясь своим положением ****** деньги налогоплательщиков уже вывел, чёрт нелох?
показати весь коментар
23.05.2020 17:47 Відповісти
Та йди ти сам в "тень"! Тебе хтось просить "допомагати"? Зю прибацане .
показати весь коментар
23.05.2020 19:11 Відповісти
просто МРАЗИ
показати весь коментар
23.05.2020 19:35 Відповісти
Вова, пошел ты в думу! И тут народ хочешь обокрасть.
показати весь коментар
23.05.2020 19:40 Відповісти
А про офшоры ни слова, а перед выборами, как пел-ка пел, борьба олигархами-офшорами...
показати весь коментар
23.05.2020 19:55 Відповісти
ЗЕ ВЛАДА ДАЛА ОБ ЯВУ :

ЗДАМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В АРЕНДУ, НЕДОРОГО
показати весь коментар
23.05.2020 23:21 Відповісти
А може здати в аренду президента з командою.
показати весь коментар
24.05.2020 08:00 Відповісти
хто ж це лайно візьме?
показати весь коментар
24.05.2020 22:31 Відповісти
Давайте з тєні вивидемо усіх олігархів, високопоставлених чиновників?
показати весь коментар
23.05.2020 23:32 Відповісти
І не підскаже йому ніхто, що б не плутав заробітчан з олігархами. А ще заявляв на прес-конференції, що в нього є чим думати.
показати весь коментар
24.05.2020 07:58 Відповісти
попытка найти деньги для бюджета. в бюджете ОГРОМНАЯ дыра, заработать нормально, как в других странах, не хватает ума.
хватается за любой финансовый поток, кроме денег бени, ахметов, пинчука... платить налоги это же для быдла
показати весь коментар
24.05.2020 08:34 Відповісти
я думаю когда Шмаркля сказал про поддержку в 75 процентов он ошибся там все 86
показати весь коментар
24.05.2020 10:37 Відповісти
"Коломойского многие называют современным Остапом Бендером. Он начинает разыгрывать красивую комбинацию, в главной роли опять выступает Зеленский. Во-первых, запрещая бывшим владельцам вернуть назад их собственность, закон дает им право на денежную компенсацию, предварительно обосновав потери. А во-вторых, этот закон, как считают многие юристы, нарушает сразу несколько статей Конституции Украины, поэтому он со стопроцентной вероятностью будет оспорен представителями Коломойского. А поскольку судопроизводство дело долгое, то за это время Зеленский планирует получить обещанный от МВФ кредит. А дальше суд может занять жесткую позицию, обнаружив явные противоречия Конституции, и закон этот отменить. К тому времени от полученных денег уже ничего не останется."

Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени - Цензор.НЕТ 9732
показати весь коментар
24.05.2020 10:52 Відповісти
Тому МВФ скоротив програму кредитування і дає стільки грошей, скільки потрібно віддати за попередні кредити
показати весь коментар
24.05.2020 23:07 Відповісти
Зебiли ви це зробили разом!
показати весь коментар
24.05.2020 12:56 Відповісти
А может вы бездари займетесь созданием рабочих мест в Украине и не будете совать свои клоунские носы куда вас не просят?
показати весь коментар
24.05.2020 13:18 Відповісти
Роботи в Україні - непочатий край . Але жуліки не ******* чесно платити , тому всі й втікають з країни за кордон .
показати весь коментар
24.05.2020 14:44 Відповісти
...вывести из тени.... то есть - обобрать.... Я думаю , на свои 14 лярдов в год, мигранты наймут международных адвокатов, которые объяснят зеленскому, что с представлениями о жизни на уровне бабушек у подъезда не лепо быть президентом...
показати весь коментар
24.05.2020 13:18 Відповісти
не думаю, что финны залезут в карман работникам,
скорее всего просто пока изучают глубину жадности
запросов Охметозеленского
что то проект свой лохоизбирателям не показал
показати весь коментар
25.05.2020 10:19 Відповісти
фискальные поборы можно придумать людбые...примеры приводить не буду, чтоб ими никто не воспользовался....
показати весь коментар
25.05.2020 11:03 Відповісти
Щось мені підказує , що такі дії просто перетворять велику частину заробітчан на емігрантів . Не буде ні людей , ні грошів 😁
показати весь коментар
24.05.2020 14:41 Відповісти
це вже відбувається. Тим кому менше 40 вже перетягують туди дружин (чоловіків) і дітей.
показати весь коментар
24.05.2020 22:33 Відповісти
Йому потрібно не трудові відносини з роботодавцем,а податки і контроль заробітчан. Уряд шукає різні шляхи поповнення бюджету,я отримав з інтернет магазину товар,так як ціна була сім тисяч то потрібно було відсилати копію паспорта всі сторінки
показати весь коментар
24.05.2020 14:45 Відповісти
Він думає, що хтось буде даром на нього і його холуїв даром працювати.

Народ теж неЛОХІ.
показати весь коментар
24.05.2020 20:48 Відповісти
народ кормит кучу дармоедов и будет кормить,
его волнует, что народ перестанет бабло
ему присылать для его охранников
показати весь коментар
25.05.2020 10:22 Відповісти
Ну если голосовали за Осла , то надо было понимать , что он все будет делать по ослиному. Оно ж тупое и реально не догоняет , что заробитчане приносят в Украину больше чем сталь и больше чем зерно , при этом не хрена не требуют , а вместо того что бы защищать их права там , оно решило их доить .Ну табачные компании они то же хотели подоить , сразу получили минус 50 лярдов налогов ....
показати весь коментар
24.05.2020 23:30 Відповісти
он не осёл, просто деньги дороже
показати весь коментар
25.05.2020 10:20 Відповісти
Если сравнивать по интеллекту , то ослы точно умнее .
показати весь коментар
25.05.2020 20:38 Відповісти
що буде далі,трудові мігранти перетворяться на емігрантів та заберуть свої сім'ї з країни,перекази будуть стрімко зменьшуватися.
показати весь коментар
24.05.2020 23:45 Відповісти
зеленский от охметова получил указание в Финляндии порядки навести ?
показати весь коментар
25.05.2020 00:12 Відповісти
Все за что не берется Зе команда разрушительно для Украины. Приток денежных средств в Украину от трудовых мигрантов в размере 10 миллиардов евро в год - это огромный плюс стране. Деньги, пришедшие сюда, дают работу людям внутри страны, служат развитию производства строительных материалов, легкой и промышленной индустрии, с/х и пищевой продукции, дают вожность зарабатывать фирмам производящим украинские товары и занимающимся экспортом.
Дикие люди со стратегией реваншизма и загона украинцев в совковое стойло, еще и уничтожающие экономику страны, которая досталась им по приколу 73% избирателей. 73%, вы за это голосовали, чтобы стоять как скот в стойле совка? Судя по падающему рейтингу Зе и его квартала нет. Существует корреляция между видосиками и рейтингом. Чем чаще видосы с "успехами", тем ниже рейтинг.
показати весь коментар
25.05.2020 01:25 Відповісти
Когда же тебя, негодяй с комплексом наполеона, выведем из тени? Ссышь? Скоро, шмаркля,скоро!
показати весь коментар
25.05.2020 07:05 Відповісти
На думку захисників "нещасних" трудових мігрантів, людина, яка працює в Україні, виробляє продукцію для України, платить податки в бюджет України і купляє товари на території України - це звичайнісінький лох, а ось мігрант, що лише частину зароблених закордоном грошей привозить в Україну - манна небесна для економіки. При цьому обидві категорії мають однакові права на розподіл бюджетних коштів.
показати весь коментар
25.05.2020 08:55 Відповісти
нет, она/людина лох по мнению пианиста из квартала,
можно подробнее, какие у меня права «на розподіл бюджетних коштів» ?
право лишиться права на трудовую пенсию в связи с увеличением
необходимого трудового стажа ?
или право оплачивать ненужные услуги без договора итд ?
а может право становиться на воинский учёт для защиты земельных
угодий порошенков , зеленских и вакарчуков ?
поведайте, что произвели мусора в мантиях ,
откуда у них права на жирные зряплаты и пенсии ?
мне кажется вы просто тролль
показати весь коментар
25.05.2020 10:08 Відповісти
Та невже, то виходить що трудовий мігрант позбавлений права на медичну допомогу в Україні, на звернення до судів і правоохоронних органів в Україні, на користування дорогами та іншою комунальною власністю в Україні? Фактично, трудовий мігрант має рівні з українським робітником права на розподіл бюджетних коштів окрім розміру пенсії (проте без позбавлення права на соціальну допомогу), при цьому на відміну від цього ж робітника - платить лише добровільний непрямий податок з кожної покупки товару в Україні.
показати весь коментар
25.05.2020 10:24 Відповісти
ну да, оно из Германии виднее, верю,
только пока он работает в Польше он пользуется
благами той страны, в которой живет,
правда ?
в Украине он уже заплатил за школы, детсады итд,
заплатил на жирные пайки судьям и мусорским полковникам,
я бы с удовольствием платил налоги Польше, чем охметовым и зеленским,
толку было бы больше,
и ещё раз, в больнице и в суде в Украине без денег
вы никому нахер не нужны,
ваша пропаганда унылое гуано,
мне кажется, что вы русский тролль, который надеется
на возмущение людей киевским ворьём,
скоро начнёте про сралина и путина ?
показати весь коментар
25.05.2020 11:04 Відповісти
«При цьому обидві категорії мають однакові права на розподіл бюджетних коштів.»
какие права ? обе категории имеют одно право - за миску супа карлить
на охметовозеленского, не более
показати весь коментар
25.05.2020 11:06 Відповісти
а в чем проблема?
Двойного налогообложения с Польшей и большинством стран Европы нет- заплатил налоги за границей и спишь спокойно. Правда это касается только подоходного налога
Такая практика во всём мире. Хреново будет только тем, кто работал нелегально.
показати весь коментар
25.05.2020 09:07 Відповісти
чем хреново ?
будут платить налоги и через 5 лет получат право на пенсию в Польше,
в Украине платить бесполезно, тут мусоров больше работников и все голодные,
так что к 35 годам стажа украинские мусора легко лохам ещё 15
накинут, и будет вместо пенсии лох карлить на зеленских и охметовых
показати весь коментар
25.05.2020 09:55 Відповісти
За границей они платят только подоходный и больше нихрена.
Не нравится положение дел в Украине, пусть живут в Польше... получить ПМЖ можно при желании : наличие мозгов и образования ( с этим у наших рагулей похуже) необходимое условие Достаточно несложно получить гражданство в Португалии или в Испании.
Но рагулям так не цiкаво... поэтому пусть чехлят пенсионную и военный сбор на родине. И судя по тому как всё развивается хитрожопых и тупых нагнут в очередной раз.
Бляхеров уже нагнули
показати весь коментар
25.05.2020 12:45 Відповісти
они платят и на пенсию, и на медицину, вы русский ?
показати весь коментар
25.05.2020 13:14 Відповісти
Бог миловал, я не русский, я немец украинского происхождения
показати весь коментар
25.05.2020 14:02 Відповісти
то нелохи, почти такие же, как и сам Нелох,
только Нелох с Ахметовым трёт, а те не трут
показати весь коментар
25.05.2020 10:12 Відповісти
необходима организованная ВСЕУКРАИНСКАЯ ЗАБАСТОВКА
пусть мусора управляют транспортом, идут работать на заводы,
пусть сцудьи итправятся собирать урожай,
а депутаты пусть отправляются на войну,
защищать узаконеную ими ворованную землю
показати весь коментар
25.05.2020 10:11 Відповісти
Скажу тільки одне цьому циркачу брехливому без сумління :

Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени - Цензор.НЕТ 5685
показати весь коментар
25.05.2020 12:37 Відповісти
ФОПами оформить и пускай едут...
а то, потом подавай им бесплатную медицину, дет.сады, школы, дороги и прочее...
показати весь коментар
25.05.2020 12:46 Відповісти
**********, где бесплатные медицына и школы ?
готовы оплатить чеки ?
показати весь коментар
25.05.2020 13:15 Відповісти
Вот он экономический прорыв
показати весь коментар
26.05.2020 08:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 