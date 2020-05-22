Зеленский заявил о планах вывести трудовых мигрантов из тени

Власти Украины планируют добиться вывода из тени процесса трудовой миграции, установив требования к трудоустройству украинцев за рубежом.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе разговора президент Финляндии поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в этой стране.

"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинском в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией есть договоренность о легальных контракты на срок более трех месяцев, оформление медицинского страхования и комфортного прохождения карантина", – заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия и украинская сторона уже предложила властям Финляндии подписать межправительственное соглашение о трудовой миграции.

"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский назвал условием для выезда работников за границу предоставление страной-заказчиком контракта на работу минимум на три месяца, что не позволит работать украинцам в странах ЕС в рамках безвизового режима.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

При этом Шмыгаль уполномочил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, а также Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции осуществить координацию вопроса о возможности выезда сезонных работников из Украины на работу по границу.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".