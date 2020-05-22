Цены на автогаз подскочили за неделю на 10%

За неделю с 15 по 22 мая цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 93 копейки или на 10,8% – до 9,55 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в розничной сети "Привата" за неделю в среднем цены повысились на 90 копеек за литр. В ряде областей, например в Кировоградской и Днепропетровской, газ подорожал на 1,3-1,4 грн/л.

Примерно на 90 копеек выросла цена сжиженного газа и в сети WOG.

На АЗС ОККО, Amic и Chipo цены на газ повысились на 1,1 грн за литр.

В сетях Glusco, BVS, Marshal и SOCAR цены за неделю повысились на 1 грн.

По данным "А-95", за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14% – до 16 780 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца повысились на 15% (на 1,2 грн/л).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту, что вызвало подорожание топлива на АЗС.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л