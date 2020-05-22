Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 1,5 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 22 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 1,46 млрд грн под 8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

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Как сообщалось, на предыдущем тендере 15 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 667,3 млн грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.