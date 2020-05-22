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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 1,5 миллиарда

Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 1,5 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 22 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 1,46 млрд грн под 8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 84 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

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Как сообщалось, на предыдущем тендере 15 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 667,3 млн грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Автор: 

банки (6954) кредит (3275) НБУ (9266) рефінансування (361)


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