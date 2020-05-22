Декларации президента, премьера и министров будут проверять в первую очередь, – НАПК

1 июня, когда закончится период для подачи электронных деклараций за 2019 год, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) применит систему автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками, в первую очередь будут проверять декларации президентов Украины, премьер-министров и министров.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

"Теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой; в случае появления новой информации проводить полную проверку декларации повторно; проверять, не превышают ли полученные субъектом декларирования подарки предельные суммы и тому подобное. Эти и другие изменения предусмотрены новым Порядком проведения контроля", - сказано в сообщении.

Изменения, предусмотренные новым Порядком проведения контроля:

определены конкретные действия уполномоченного лица НАПК во время проверки;

определен способ проведения каждой из составляющих проверки: в частности, стоимость задекларированных активов будет сравниваться с их рыночной ценой или аналогичных активов;

в случае появления новой информации НАПК будет проводить полную проверку декларации повторно;

будет проверяться соблюдение субъектом декларирования ограничений на получение подарков, а также ограничений, установленных после прекращения деятельности субъекта декларирования;

предусмотрена проверка на установление признаков необоснованности получения активов;

на проведение полной проверки предусмотрено до 120 календарных дней, при крайней необходимости срок может быть продлен на максимум 60 дней;

в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки уполномоченное лицо НАПК обязано подготовить справку по результатам проведения полной проверки и обнародовать ее на официальном сайте НАПК.

Новый Порядок проведения контроля позволит обновленному НАПК проверять декларации чиновников более эффективно и технологично.

Ранее для начала и утверждения результатов проведения полной проверки деклараций НАПК как коллегиальный орган должно было провести заседание и принять соответствующее решение. Изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции" в октябре 2019 лишили НАПК статуса коллегиального органа, а значит, предыдущий порядок проверки деклараций не мог быть применен на практике. Таким образом, НАПК разработало, а Минюст согласовал новый порядок.