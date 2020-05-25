Цены на нефть превысили $35 за баррель

Котировки нефти растут 25 мая на сигналах о продолжающемся сокращении добычи в США и о восстановлении спроса. Однако трейдеры опасаются, что рост спроса может затормозить растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,46%), до $35,29 за баррель. За пятницу контракт подешевел на $0,93 (2,6%).

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожалина электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,33 (0,99%) до $33,58 за баррель. В пятницу WTI подешевела на $0,67 (2%).

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил руководство КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Также стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

"Растущая напряженность в отношениях США и Китая продолжит портить ландшафт нефтяного рынка", - сказал Bloomberg аналитик AxiCorp Ltd. Стивен Иннес.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость обоих сортов росла четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.