Предложенные Кабмином условия снижения "зеленых" тарифов неприемлемы для инвесторов, – УАВЭ

Условия пересмотра "зеленых" тарифов, определенные в правительственной редакции Меморандума про взаимопонимание с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), неприемлемы для инвесторов.

Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), объединяющей владельцев около 40% мощностей ВИЭ в стране, передает БизнесЦензор.

В правительстве продолжаются переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику о пересмотре "зеленых" тарифов и других изменениях работы сектора. Однако документ в нынешней редакции не учитывает позицию большей части производителей электроэнергии из ВИЭ.

"Условия реструктуризации "зеленого" тарифа, определенные в правительственной редакции Меморандума, являются неприемлемыми для инвесторов, особенно для тех, кто построил объекты электроэнергетики, производящие электрическую энергию из энергии солнечного излучения", - сообщают в УАВЭ.

В ассоциации отмечают, что на предложенные условия реструктуризации может согласиться до 20% от общего числа производителей ВИЭ. Это не даст желанного экономического эффекта.

В письме к и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец УАВЭ предложила 2 альтернативных сценария реструктуризации.

Первый из них описывает условия снижения "зеленых" тарифов без продления их срока действия. Так, для СЭС и ВЭС мощностью более 1 МВт, запущенных до 1 января 2020 года, предлагается снизить выплаты на 10% и 7,5% соответственно.

Для СЭС, введенных в эксплуатацию после 1 января этого года – на 5%. Для ВЭС запущенных до 2021 года предлагается снизить выплаты на 2,5%, а для введенных в эксплуатацию до 2023 года – на 5%.

Второй вариант предусматривает продление срока действия "зеленых" тарифов до 2032 года. В таком случае, выплаты для станций, запущенных с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года, должны снизиться на 12,5% для СЭС мощностью до 10 МВт и на 15% для станций большей мощности, для ВЭС – на 10%.

С похожей позицией обратились к правительству и 12 иностранных инвесторов, общая доля генерации которых составляет около 30%.

В сообщении УАВЕ отмечается, что крайне критичным для отрасли возобновляемой энергетики является погашение накопленных долгов до конца 2020 года и, а также возобновление регулярных текущих платежей за выработанную электроэнергию.

"Предложения УАВЭ и иностранных инвесторов отражают позицию большинства участников отрасли ВИЭ, и позволят привлечь к подписанию Меморандума максимально большое количество инвесторов и избежать многомиллиардных потерь государства Украина от исков инвесторов", - подчеркивают в УАВЭ.

"Принятие решений по реструктуризации "зеленого" тарифа в одностороннем порядке, повлекут за собой ответные действия со стороны инвесторов в ВИЭ. Это определенно повлияет не только на будущую макроэкономическую ситуацию в стране, но практически остановит инвестиции и в другие отрасли экономики Украины, как иностранных, так и от национальных инвесторов", - говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что высоко ценят инициативу Минэкоэнерго и попытки поиска компромисса, и выразили надежду, что голос маленьких участников рынка будет услышан.