Суд отказался приостановить решение о выплате "Приватбанком" Суркисам $250 миллионов
Киевский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева, которым по требованию связанных с семьей Суркисов иностранных компаний было обязано "Приватбанк" выполнять условия депозитных договоров на сумму около $250 млн, которые находились на счетах в кипрском филиале банк и были списаны в рамках процедуры bail-in при национализации "Приватбанка".
Вместе с тем, Киевский апелляционный суд 18 мая отказался удовлетворить ходатайство Минюста, который действует от имени Кабмина, о приостановлении действия упомянутого постановления Печерского райсуда Киева, передает изнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.
После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.
В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.
"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".
Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.
Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
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ВИКТОР МЕДВЕДЧУК что за человек?
- Мы с ним давно не общались. По-моему, последний раз в 14-м году говорили по телефону. До этого тоже были такие периоды.
Для меня он изначально был партнером Суркисов.
Ну так, нормально. В порядке мы с ним.
https://gordonua.com/publications/kolomoyskiy-dlya-rossii-dlya-putina-poroshenko-luchshiy-variant-597518.html
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре.
https://antiraid.com.ua/news/470-gryaznyh-milliardov-pochemu-igorya-kolomojskogo-obvinili-v-ssha-v-krupnejshej-v-istorii-otmyvke-deneg/ ПриватБанк подозревает Коломойского в отмывании $470 млрд - Atlantic Council
https://hromadske.ua/ru/posts/privatbank-podozrevaet-kolomojskogo-v-otmyvanii-dollar470-mlrd-atlantic-council
http://www.ukrrudprom.com/digest/FBR_selo_na_hvost_Kolomoyskomu_Podrobnocti_iska_Privatbanka_ob_o.html ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска . https://www.ukrrudprom.com/digest/FBR_selo_na_hvost_Kolomoyskomu_Podrobnocti_iska_Privatbanka_ob_o.html
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0#_blank https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0