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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Суд отказался приостановить решение о выплате "Приватбанком" Суркисам $250 миллионов

Суд отказался приостановить решение о выплате

Киевский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева, которым по требованию связанных с семьей Суркисов иностранных компаний было обязано "Приватбанк" выполнять условия депозитных договоров на сумму около $250 млн, которые находились на счетах в кипрском филиале банк и были списаны в рамках процедуры bail-in при национализации "Приватбанка".

Вместе с тем, Киевский апелляционный суд 18 мая отказался удовлетворить ходатайство Минюста, который действует от имени Кабмина, о приостановлении действия упомянутого постановления Печерского райсуда Киева, передает изнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".

Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.

Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.

Суркіс (175) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+14
Организуйте хороший обыск у судьишки и его членов семьи - по количеству золота всем станет понятно, что для него важнее,закон и справедливость или личные корыстные интересы.
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25.05.2020 15:09
+12
жиды обворовывают государство по полной
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25.05.2020 15:50
+11
Да,да - и цуркис взятку судьишке не платил,что бы лохи платящие налоги в бюджет компенсировали его офшорные убытки,верим конечно.
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25.05.2020 15:44
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Реформа судов ненужна, нужны свои коррупционеры чтобы бороться с коррупционерами, да 5й канал, шлюхт ЛОМы Шустер и минстець?
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25.05.2020 12:24 Відповісти
Суд отказался приостановить решение о выплате "Приватбанком" Суркисам $250 миллионов - Цензор.НЕТ 700
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25.05.2020 18:24 Відповісти
Из интервью Коломойского Гордону:

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК что за человек?
- Мы с ним давно не общались. По-моему, последний раз в 14-м году говорили по телефону. До этого тоже были такие периоды.

Для меня он изначально был партнером Суркисов.
Ну так, нормально. В порядке мы с ним.
https://gordonua.com/publications/kolomoyskiy-dlya-rossii-dlya-putina-poroshenko-luchshiy-variant-597518.html
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25.05.2020 13:38 Відповісти
а банк был филиалом привата, идентичное ПО, продукты и тарифы, там даже люди с привата работали и нанимались через приват.... но шлюхам судейским выднее
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25.05.2020 14:51 Відповісти
Организуйте хороший обыск у судьишки и его членов семьи - по количеству золота всем станет понятно, что для него важнее,закон и справедливость или личные корыстные интересы.
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25.05.2020 15:09 Відповісти
В данном случае как раз все по закону, это Порошенко по беспределу отжал Приват
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25.05.2020 15:29 Відповісти
Да,да - и цуркис взятку судьишке не платил,что бы лохи платящие налоги в бюджет компенсировали его офшорные убытки,верим конечно.
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25.05.2020 15:44 Відповісти
Докажи, или просто пукнуть
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25.05.2020 15:57 Відповісти
Что доказать,я же говорю тебе цуркисенку - мы верим,что судья руководствовался исключительно нормами закона,опровергнуть это сможет только тщательный обыск.
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25.05.2020 16:10 Відповісти
Тупенький, суд первой инстанции был еще в 2016-м году, но даже тогда, при Порошенке, вынес в пользу Суркисов.
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25.05.2020 16:23 Відповісти
Типа при потрохе судьи были честные и неподкупные - тоже верим,разве могло быть иначе цуркисенок.
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25.05.2020 16:30 Відповісти
$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре.
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25.05.2020 16:09 Відповісти
470 миллиардов долларов - это 10 бюджетов Украины. Ты, наверное, в цифрах не ориентируешься
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25.05.2020 16:24 Відповісти
https://antiraid.com.ua/news/470-gryaznyh-milliardov-pochemu-igorya-kolomojskogo-obvinili-v-ssha-v-krupnejshej-v-istorii-otmyvke-deneg/ 470 грязных миллиардов. Почему Игоря Коломойского обвинили в США в крупнейшей в истории «отмывке» денег
https://antiraid.com.ua/news/470-gryaznyh-milliardov-pochemu-igorya-kolomojskogo-obvinili-v-ssha-v-krupnejshej-v-istorii-otmyvke-deneg/ ПриватБанк подозревает Коломойского в отмывании $470 млрд - Atlantic Council
https://hromadske.ua/ru/posts/privatbank-podozrevaet-kolomojskogo-v-otmyvanii-dollar470-mlrd-atlantic-council
http://www.ukrrudprom.com/digest/FBR_selo_na_hvost_Kolomoyskomu_Podrobnocti_iska_Privatbanka_ob_o.html ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска . https://www.ukrrudprom.com/digest/FBR_selo_na_hvost_Kolomoyskomu_Podrobnocti_iska_Privatbanka_ob_o.html
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25.05.2020 17:29 Відповісти
Ну и почему бы Пете не подождать пока Коломойский банк положит и обьявит банкротом?? Вот тогда бы и национализировал- И не было б никаких претензий Суркисов к государству. Выплатили б в рамках гарантирования вкладов. И все.
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25.05.2020 18:47 Відповісти
А не получалось. В Привате хранила деньги почти вся "элита" Украины. И это с подачи Украины - МВФ принял схему национализации. Массы "нужных людей" давили и на Петю и на Фонд. И Суркисы, между прочим тоже! Они же не предполагали, что их то и признают связанными лицами. А вообще, при кризисе 2008, на Кипре-в капитал упавших банков конвертировали все крупные депозиты. И многие россияне попали.
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25.05.2020 20:29 Відповісти
а твій батько нацюцюрника б начепив....
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25.05.2020 20:31 Відповісти
Та ты шо? Коломойский сам вообще то подписал национализацию. Хотя мог не подписывать. И свалить в Женеву, что он и сделал. И суд в лондоне арестовал имущество коломойского тоже по беспределу, да. И почему то Коломойский как от огня бежит от ЛЮБОГО западного суда.
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25.05.2020 17:01 Відповісти
Мало ли что хотел Коломойский. Он то подписал а бюджет должен теперь выплатить Суркисам. А так были бы их претензии к Коломойскому
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25.05.2020 19:10 Відповісти
жиды обворовывают государство по полной
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25.05.2020 15:50 Відповісти
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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25.05.2020 16:11 Відповісти
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп Суд отказался приостановить решение о выплате "Приватбанком" Суркисам $250 миллионов - Цензор.НЕТ 6757

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0#_blank https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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25.05.2020 16:13 Відповісти
И в чьих интересах действовал Порошенко когда дал отмашку национализировать Приватбанк? А дождался б (если бы) пока Приват обанкротится, то компенсировал бы фонд гарантирования в рамках закона совсем не эту сумму и Суркисам, и всем другим, кто держал в Привате большие деньги на свой страх и риск. А так заплатят те кто никогда с Приватом и дел не имел. Бюджет же один на всех- Ай да Петя, ай да сукин сын.
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25.05.2020 18:44 Відповісти
Зебил, бабло в пользу суркисов, решение суда зеленского (про 300% прокурора промолчим), платит государственный банк. , а у тебя лишенхромосомного все равно Порошенко виноват. Интересно рассмотреть клинического зедебила - фотку своей морды лица выложишь? Из антропологического интереса
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25.05.2020 23:10 Відповісти
если ты такой умный, скажи мне что такое хромосома и где она находится, из чего состоит- Или твой рот только для того чтоб говно глотать и им же плеваться?
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27.05.2020 20:59 Відповісти
Учи уроки, антрополог хренов.
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27.05.2020 21:03 Відповісти
Процветают богоизбранные при зеленой шмаркле....
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25.05.2020 23:06 Відповісти

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