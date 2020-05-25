Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

Генеральное консульство Чешской республики во Львове возобновило выдачу рабочих виз для украинцев с 22 мая.

Как сообщается на сайте консульства, прием заявителей осуществляется исключительно по предварительной записи, передает БизнесЦензор.

В частности, возобновлена выдача шенгенских виз для сезонных работников на основании составленных Министерством сельского хозяйства Чехии списков по заявкам чешских компаний. Кроме того, будут приниматься заявки на выдачу виз для членов семьи гражданина ЕС или гражданина Чехии, работников международных транспортных перевозок, дипломатов и должностных лица международных организаций, заявителей с целью трудоустройства в области здравоохранения и социальных служб и членов их семей.

Консульство будет принимать 58 заявителей на шенгенские визы ежедневно.

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Визы на срок более 90 дней и разрешения на проживание могут получить сезонные работники на основании поданных Минсельхозом Чехии списков, а также жены или мужа и детей лица, которое уже имеет разрешение на долгосрочное или постоянное проживание в Чешской Республике.

Также долгосрочные визы могут получить заявители с целью научных исследований, студенты, заявители в рамках программы "Квалифицированный работник" (пока это касается только профессий в сфере здравоохранения и социальных служб).

Консульство будет принимать максимум 45 заявителей на визы более 90 дней и разрешения на проживание в неделю.

"В настоящее время неизвестно, когда будет дальнейшее расширение визовой деятельности, и когда, например, начнется прием заявлений для других целей, чем перечисленные типы пребывания", – отмечается в сообщении.