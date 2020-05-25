Кличко анонсировал возобновление работы столичных ТРЦ до конца недели

Решение о возобновлении работы торгово-развлекательных центров в Киеве может быть принято до конца текущей недели.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели. Но, детские развлекательные зоны пока работать не будут. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыв", – сказал Кличко.

Как сообщалось, Кабмин разрешил возобновить работу магазинов в ТРЦ (за исключением заведений общепита и развлекательных зон) своим постановлением №343 от 4 мая, которым карантинные ограничения были ослаблены с 12 мая.

Однако власти Киева приняли решение, что на первом этапе послабления карантинных мер крупные торгово-развлекательные центры в Киеве останутся закрытыми, хотя правительство разрешило частично возобновить их работу.