Премьер России призвал граждан отменить отдых за границей из-за коронавируса

Россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом, поскольку коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", – сказал глава правительства РФ.

Мишустин отметил, что многие страны, зависящие от туристических доходов, уже объявили о смягчении карантинного режима.

"Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", – добавил российский премьер.

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При этом Мишустин посоветовал гражданам страны провести отпуск в России.

"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе – при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", – сказал премьер РФ.

По официальным данным, за последние сутки в РФ зафиксировано 8 946 новых случаев коронавирусной болезни, в целом в стране выявили 353 427 случаев, 3 663 человека скончались.