Госгеокадастр отменил тендер на проведение аэрофотосъемки для запуска земельной реформы

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) 4 мая во второй раз отменила тендер на проведение аэрофотосъемки большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276,59 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Повторный тендер на проведение аэрофотосъемки, создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа был объявлен в феврале. Объем работ составлял 426 тыс. кв. км (кроме Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, Крыма и 20-километровой буферной зоны вдоль государственной границы со всеми соседними государствами). Ожидаемая стоимость услуг составляла 650 грн за один квадратный километр.

Тендерная документация требовала от участников иметь 5 специализированных самолетов, 5 цифровых аэрофотокамер, 9 двухчастотных GNSS-приемников, ряд специалистов и аналогичный опыт.

Документы на тендер подали компании "S.C. Primul Meridian S.R.L." (Румыния) и ООО "Авиационный расчетный центр". Последнее обжаловало в АМКУ ряд тендерных требований, но затем отозвала жалобу "в связи с карантином, введенным Кабинетом министров и введением ограничивающих мер в соответствующих сферах, связанных с предметом закупки".

В конце концов 4 мая торги отменили в связи с сокращением расходов на программу "Проведение земельной реформы" на 2020 год на 25,08 млн грн. Речь идет об изменениях в государственный бюджет для финансирования борьбы с распространением коронавируса.

Закупку этих услуг отменяют уже второй раз. В прошлом году первый тендер не состоялся, поскольку на него пришел единственный участник – компания "Leica Geosystems AG" (Швейцария) с ценой 251,63 млн грн, что было на 9% ниже ожидаемой стоимость закупки в 276,59 млн грн.

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Как сообщалось, на то время премьер-министр Алексей Гончару заявлял, что предусмотренное тендером создание ортофотопланов и цифровой модели рельефа необходимо для запуска земельной реформы и позволит иметь достоверные данные о территории.

Напомним, осенью 2019 года ГП "Украинский государственный аэрогеодезическое предприятие" Госгеокадастра без торгов арендовало у ООО "Аэрогеодезические технологии" самолет для аэрофотосъемки по 17,92 млн грн. Его подбирали под систему лазерного сканирования земли LiDAR Leica TerrainMapper LN, которую купили год назад за 65,88 млн грн. Секретарь тендерного комитета, заместитель директора Анатолий Джос заявлял, что под нее подходит только самолет Л-410УВП. Поэтому на переговоры пригласили фирму, которая имеет такой самолет.