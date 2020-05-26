IKEA ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, приняла решение временно ограничить работу украинского интернет-магазина, оставив лишь опцию заказа товара с доставкой на дом в Киеве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Те заказы, которые уже зарегистрированы на выдачу через два пункта для получения заказов, будут выполняться; новые заказы временно не принимаются", - уточнили в компании.

При этом указывается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления полноценной деятельности сайта.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить полноценную деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.