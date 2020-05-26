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IKEA ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву

IKEA ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, приняла решение временно ограничить работу украинского интернет-магазина, оставив лишь опцию заказа товара с доставкой на дом в Киеве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Те заказы, которые уже зарегистрированы на выдачу через два пункта для получения заказов, будут выполняться; новые заказы временно не принимаются", - уточнили в компании.

При этом указывается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления полноценной деятельности сайта.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить полноценную деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

Київ (4678) магазин (258) ІКЕА (62)


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Ограничила из-за проблем с логистикой, столкнувшись с украинскими реалиями, или из-за проблем с удовлетворением большого кол-ва заказов от покупателей?
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26.05.2020 09:35 Відповісти
Вся суть ИКЕИ в шоу-румах. А если это интернет заказы - то здесь у них полно конкурентов(большинство мебели у нас так и покупали - под заказ, даже не видя товар вживую). Не понимаю из-за чего такой ажиотаж.
С шоу-румами ИКЕЯ сильно уменьшит количество ненужных дизайн проектов. Проектов, которые кроме продажи дорогой мебели "по эскизам дизайнера" ничего больше и не делали. Белые стены и потолок могут сделать строители и без них. Для минимализма много фантазии не надо. https://044blog.com/scandinavian/ Неплохая статья об этом . А вот наполнить пространство мебелью и декором - это уже сложнее. Создать готовый образ. А когда откроются в Блокбастер Молле - будет замечательно. А пока - незачем бежать впереди паровоза.
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26.05.2020 10:01 Відповісти
Ограничила из-за неспособности нормально и профессионально зайти на новый рынок. Даже сайт оказались не в состоянии сделать качественно, что говорить о доставке за бешеные деньги, которая тоже на работала толком. Позорище.
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26.05.2020 11:52 Відповісти
https://tk.media/analytics/ikea-zapustila-sayt-v-ukraine-tseny-vyshe-chem-v-polshe-no-nizhe-ukrainskih-2020-05-07 IKEA запустила сайт в Украине. Цены выше, чем в Польше.

У кого-то в высоких зелены кабинетах и на таможне закончилась эпоха бедности.
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26.05.2020 11:55 Відповісти
IKEA ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву - Цензор.НЕТ 5209
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26.05.2020 13:01 Відповісти
бумажная мебель по цене красного дерева не взлетела. закономерный финал.
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26.05.2020 14:16 Відповісти

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