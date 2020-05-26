Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня, – Минздрав
Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"У нас четко прописано, что и на каком этапе можно открывать. Если мы говорим о ресторанах, то сейчас работают открытые террасы и работа на вынос. Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно, начиная с 10 июня", - сказал он.
Помимо этого, министр отметил, что запуск детских оздоровительных лагерей возможен на последнем этапе выхода из карантина.
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