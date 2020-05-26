Аграрии обвиняют непогоду в высоких ценах на овощи и клубнику

Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в Украине в начале апреля-середине мая, сопровождавшиеся заморозками, чрезмерными осадками и низкими температурами воздуха, негативно отразились на ситуации в плодоовощном секторе страны, что привело к сложностям в ценообразовании, уборке урожая и качестве продукции фермеров, сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Так, неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся дождями и снижением температуры воздуха до 5⁰С, наблюдавшиеся в начале мая, привели к сокращению объемов предложения тепличных томатов и огурцов. К примеру, погодные условия привели к уменьшению объемов выборок огурца в украинских теплицах, что позволило продавцам в начале мая повысить ранее установленные цены сразу на 50%", - сказала она.

Пасмурная и дождливая погода, установившаяся в Украине в конце апреля - начале мая негативно отобразилась и на рынке свежей ягоды.

"Именно погода привела к уменьшению предложения земляники садовой из украинских теплиц. По состоянию на конец апреля украинские производители предлагали землянику садовую по цене 80-120 грн/кг ($2,96-4,44/кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в середине месяца", - заметила Зверева.

По словам производителей, росту цен способствовали сразу несколько факторов. Прежде всего, повышать цены им удавалось за счет весьма активного спроса в данном сегменте. Кроме того, предложение земляники садовой из местных хозяйств значительно сократилось ввиду неблагоприятных погодных условий, что также способствовало ценовому росту.

Говоря о сезоне земляники садовой из открытого грунта, директор по развитию УПОА заметила, что в большинстве садоводческих хозяйств западного и центрального регионов страны он существенно задерживается из-за резкого похолодания, наблюдавшегося в апреле, что негативным образом отобразилось на созревании ягоды. Производители заявляют о том, что апрельские заморозки в основном повредили ранние сорта данной ягоды.

"При этом, садоводы южных регионов сообщают о потерях урожая в пределах от 5% до 20%, тогда как производители западных регионов констатируют потери урожая ранней земляники садовой от 50% до 90%", - отметила Зверева.

Еще одной проблемой является, то, что практически на протяжении всей весны нынешнего года количество влаги в почве оценивалось как недостаточное, что также вызывало серьезные опасения у производителей по качеству урожая ягоды. Но, как сообщила эксперт, в первой неделе мая в стране выпало достаточное количество осадков, что незамедлительно негативно сказалась на сборе ягоды открытого грунта. Помимо этого, на сегодняшний день, возникла еще одна проблема - многие производители южных регионов не могут приступить к сбору ягоды, из-за повышенной влажности в полях.

Кроме того, по словам Зверевой, значительное снижение температуры воздуха, наблюдавшееся в период 15-16 мая в западных регионах, оказалось губительным для ранних всходов картофеля, томатов, а также яблоневых садов, ранних сортов груш и черешни.

Представители фермерских хозяйств из Хмельницкой области сообщили УПОА о том, что местами температура воздуха в ночное время снижалась до -3°С. О влиянии заморозков на яблоневые сады текущей весной сообщали из фермерских хозяйств западных регионов - весной пострадало не менее 25% деревьев яблочных садов. Тем не менее, фермеры планируют собрать урожай на уровне прошлогоднего, надеясь, что в дальнейшем удастся обойтись без "сюрпризов" погоды, главным образом, града.

"В период 15-16 мая заморозки на почве и на уровне 2 см над ее поверхностью были зафиксированы и в Киевской области, что может негативно сказаться на росте картофеля и других овощей, которые уже успели взойти. В этом году из-за заморозков Украина рискует потерять значительную часть урожая черешни, отмечу, что урожай ранней черешни был практически полностью потерян", - подчеркнула директор по развитию УПОА.

В Запорожской области – одном из основных регионов-производителей черешни в Украине – от весенних заморозков погибло 95% черешни средних сортов.

"По этой причине производителям сегодня сложно спрогнозировать цену на черешню. Если она будет выше прошлогодней, то это поможет компенсировать потери доходов от неурожая", - заметила Зверева.

Влияние погодных аномалий коснулось также и виноградарей. В частности, производители винограда в Одесской области жалуются на засушливую зиму и весну, с недостаточным количеством осадков, что негативно влияет на урожай - 2020.

"Год, скорее всего, не принесет чрезмерного количества винограда. И хотя до сбора урожая еще есть время, закладки виноградников происходят в первой половине мая, и уже сегодня виноградари и виноделы региона констатируют, что у них не получится собрать больших урожаев в текущем году", - указала эксперт.

По словам Зверевой, несмотря на трудности, с которыми столкнулись агропроизводители в текущем сезоне, связанными не только с аномальными погодными условиями в середине весны, но и влиянием мировой пандемии коронавируса и, как следствие, сложностями с реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынках, нарушением логистических цепочек, негативными ценовыми трендами, большинство производителей овощей и фруктов, с которыми контактируют специалисты ассоциации, на данный момент не имеют намерений сокращать площади под культурами.

Кроме того, как отметила эксперт, в этом году дополнительно вступают в плодоношение и новые сады, которые активно закладывались три-пять лет назад. Таким образом, сбор урожая яблока в Украине, напротив, имеет все шансы вырасти.

Производители также надеются на стабилизацию рынков по мере сокращения карантинных ограничений, возобновление спроса и положительные ценовые тренды уже в середине текущего года. Помимо этого большинство игроков рынка надеются на установление благоприятных погодных условий в середине текущего года.