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Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин

Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Как отмечает пресс-служба Министерства финансов, ключевым фактором изменения объема госдолга в апреле в долларовом и гривневом эквиваленте были колебания на валютном рынке, передает БизнесЦензор.

Так, по данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

"Активность инвесторов в условиях мирового пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики была не высокой. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля для финансирования государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В частности, более половины привлеченных средств (5,3 млрд грн) составили облигации государственного внутреннего займа номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%.

Еще около 4,5 млрд грн госбюджет получил от размещения шести и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно.

Минфин напоминает, что в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка внешние заимствования в апреле не совершались, тогда как финансовые обязательства выполнялись своевременно и в полном объеме.

Так, в отчетном периоде были осуществлены выплаты 9,9 млрд грн на погашение госдолга и 9 млрд грн – на его обслуживание.

"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", – подчеркивают в министерстве.

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Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.

Автор: 

держборг (1086) Мінфін (2930) ОВДП (808)


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Топ коментарі
+6
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26.05.2020 14:16
+1
До речі, при янику Україна витрачала в середньому по мільярду на місяць з запозичень на підтримку гривні. Ця ситуація дуже схожа. Зе=Яник?
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26.05.2020 16:04
+1
Зе!=ЗеК
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26.05.2020 16:44
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26.05.2020 14:16 Відповісти
Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин - Цензор.НЕТ 4292
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26.05.2020 20:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8F2p0am32iI Зеленский и Шмыгаль строят долговое рабство в Украине
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26.05.2020 14:38 Відповісти
Люди, неспособные зарабатывать деньги своей головой, обречены выпрашивать подачки. Ни одного инвестпроекта за год - феноменально.
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26.05.2020 15:56 Відповісти
Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард..

Хорошо хоть в году всего 12 месяцев.... Страшно представить, что клоун может со страной сделать...
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26.05.2020 15:59 Відповісти
До речі, при янику Україна витрачала в середньому по мільярду на місяць з запозичень на підтримку гривні. Ця ситуація дуже схожа. Зе=Яник?
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26.05.2020 16:04 Відповісти
Зе!=ЗеК
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26.05.2020 16:44 Відповісти
Если всех олигархов арестовать и вскрыть их все офшоры, то гос долга больше не будет в миг!
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26.05.2020 23:20 Відповісти
Только у Ахметова в офшорах миллиардов 30! А других трухануть и не то что гос долг, а вообще можно будет Украине и без всяких попрошайничеств в инвистициях зажить нормально и стать одной из передовых стран Европы и с такими ресурсами еще. Та ты шо. Жили бы, как у бога за пазухой, если бы мафию прижучили и все награбленное национализировали!
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26.05.2020 23:23 Відповісти
это мои деньги, которые они у меня и у моего народа каждый день воруют!
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27.05.2020 11:23 Відповісти

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