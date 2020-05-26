Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Как отмечает пресс-служба Министерства финансов, ключевым фактором изменения объема госдолга в апреле в долларовом и гривневом эквиваленте были колебания на валютном рынке, передает БизнесЦензор.

Так, по данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

"Активность инвесторов в условиях мирового пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики была не высокой. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля для финансирования государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В частности, более половины привлеченных средств (5,3 млрд грн) составили облигации государственного внутреннего займа номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%.

Еще около 4,5 млрд грн госбюджет получил от размещения шести и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно.

Минфин напоминает, что в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка внешние заимствования в апреле не совершались, тогда как финансовые обязательства выполнялись своевременно и в полном объеме.

Так, в отчетном периоде были осуществлены выплаты 9,9 млрд грн на погашение госдолга и 9 млрд грн – на его обслуживание.

"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", – подчеркивают в министерстве.

Читайте также: Остатки средств на валютных счетах Казначейства сократились до 32 миллиардов, – Минфин

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.