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Мининфраструктуры анонсировало начало продаж билетов на поезда в среду или четверг

Мининфраструктуры анонсировало начало продаж билетов на поезда в среду или четверг

Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что продажа начнется по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.

Окончательное решение о запуске железнодорожного сообщения в Украине будет принято в ближайшее время, исходя из эпидемических показателей областей и решений комиссий в каждой области.

20 мая Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Согласно графику, с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

квитки (331) залізниця (825) потяг (1294) Мінінфраструктури (1376)


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