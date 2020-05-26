"Укрзализныця" введет новый договор на перевозку грузов без повышения цен

АО "Укрзализныця" имплементирует новый договор на перевозку грузов без изменений в стоимости услуг, сообщил и. о. члена правления компании Роман Веприцкий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Мы отработали все замечания рынка. Одним из таких был вопрос изменений в тарифах при введении нового договора. Сразу хочу сообщить, что введение нового договора не отразится на стоимости услуг, предоставляемых нашим клиентам", - рассказал Веприцкий.

Он также сообщил, что "Укрзализныця" прислушивалась к рынку и ввела порядок обращения клиентов по поводу изменений в договоре.

"Принципиальным был вопрос отсутствия возможности обжалования дополнительных изменений, которые вносит АО "Укрзализныця". После проведения консультаций были внесены правки, согласно которым появился порядок обращения клиентов по поводу любых изменений в договоре. То есть мы готовы и в дальнейшем обрабатывать все предложения и замечания, которые будут в будущем озвучиваться относительно нового договора", - уточнил Веприцкий.

Также и. о. члена правления рассказал, что "Укрзализныця" внедряет экономические стимулы для более эффективного использования собственных вагонов.

"С новым договором мы внедрим ряд клиентоориентированных мероприятий, которые станут стимулом для использования вагонов собственности "Укрзализныци", - сказал Веприцкий.