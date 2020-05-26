Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции в налоговой сфере на 30 миллиардов

С начала 2020 года Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, имеющих признаки налоговых преступлений и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму 29,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам проведенных финансовых расследований в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов "транзита", "скруток" и "встречных потоков", передает БизнесЦензор.

"В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тысяч субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы "скруток", "встречных потоков "и последующей легализации преступных средств на общую сумму 13,6 млрд грн", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн грн.

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"Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4,5 тысячи предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд грн", – сообщают в ведомстве.

Также в текущем году Госфинмониторинг передал правоохранителям обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию "карусельной" схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд грн.

Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн.