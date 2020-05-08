СБУ заблокировала 600 миллионов на счетах в системе администрирования НДС

Служба безопасности Украины наложила аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму около 600 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, средства арестованы в рамках деятельности по недопущению потерь государственного бюджета и блокированию работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов на сумму почти 30 млн грн.

Кроме того, объявлено о подозрении лицу, которое "осуществляло несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы".

"Принимаются другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещения государственных убытков, привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям", – сообщает СБУ.

Читайте также: СБУ заподозрила сотрудников Фискальной службы в "крышевании" нелегальной табачной фабрики

Как сообщалось, накануне Служба безопасности Украины заявила о проведении более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров.

В том числе обыск прошел в квартире бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова.

По версии следствия, к организации схемы также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", – сказано в сообщении.

Кроме того, СБУ установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности).