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Ryanair обжалует помощь правительства Германии для Lufthansa на $10 миллиардов

Ryanair обжалует помощь правительства Германии для Lufthansa на $10 миллиардов

Авиакуомпания Ryanair обжалует германский пакет спасения Lufthansa в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).

Об этом заявил глава ирландского лоукостера Майкл О’Лири, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Глава Ryanair подчеркнул, что помощь правительства позволит Lufthansa "участвовать в продажах ниже себестоимости" и усложнит конкуренцию для Ryanair, ее "дочки" Laudamotion, а также конкурирующей easyJet.

"Ryanair обжалует этот свежий пример незаконной государственной помощи для Lufthansa, которая сильно деформирует конкуренцию", – добавил О’Лири.

Как сообщалось, Германия 25 мая согласовала сделку о помощи Lufthansa, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения компании.

В результате соглашения правительство получит 20% флагманского перевозчика, которая в случае попытки поглощения может вырасти до 25% плюс одна акция.

Автор: 

авіація (2235) фінансування (2025) Lufthansa (101) Ryanair (341)


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