Суд закрыл дело против скрывавшегося в России бывшего заместителя генпрокурора Кузьмина, – Венедиктова

Суд закрыл дело против бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила в этом руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По мнению генпрокурора, САП не обеспечила принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве.

"В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", – отметила Венедиктова.

Она напомнила, что в ноябре 2019 года расследования этого дела было поручено детективам НАБУ.

"Прокурорами САП в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущим органом досудебного расследования допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз. В результате, из-за нарушения разумных сроков производства закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъята земля не возвращенная общине Киева, а подозреваемый избежал ответственности", – добавила Венедиктова.

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Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года.

По данным правоохранительных органов, Р. Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.