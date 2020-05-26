БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 157 2

Суд закрыл дело против скрывавшегося в России бывшего заместителя генпрокурора Кузьмина, – Венедиктова

Суд закрыл дело против скрывавшегося в России бывшего заместителя генпрокурора Кузьмина, – Венедиктова

Суд закрыл дело против бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила в этом руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По мнению генпрокурора, САП не обеспечила принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве.

"В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", – отметила Венедиктова.

Она напомнила, что в ноябре 2019 года расследования этого дела было поручено детективам НАБУ.

"Прокурорами САП в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущим органом досудебного расследования допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз. В результате, из-за нарушения разумных сроков производства закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъята земля не возвращенная общине Киева, а подозреваемый избежал ответственности", – добавила Венедиктова.

Читайте также: НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за недекларирования имущества

Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года.

По данным правоохранительных органов, Р. Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.

Автор: 

Кузьмін Ренат (11) Венедіктова Ірина (74) Офіс Генпрокурора (458)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже зашквареных овощей покрывют. Позиция Генпрокурора должна быть выборной, это просто бред ожидать что депутаты выберут когото кто будет их щемить понастоящему, только для наріда за это майданить это rocket science, тут перестать галочку ставить под закшварвшимися малейшей коррупцией партиями, олигарзами и политиками сложно, а тут какиета эти ваши гражданские общества и активная позиция.
показати весь коментар
26.05.2020 17:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 