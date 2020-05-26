Истек срок давности: Суд закрыл дело против бывшей главы НАПК

Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (недостоверное декларирование) УК Украины.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор против указанного ходатайства не возражал, передает БизнесЦензор.

Досудебное расследование по факту недостоверного декларирования правоохранительные органы начали в октябре 2017 года. Обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд в конце ноября 2019 года.

"Учитывая то, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак о подозрении в недекларировании имущества на сумму 544 тыс. грн.

Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании, но официально было оформлено на свекровь. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Наталья Корчак возглавляла НАПК в 2015-2018 годах.