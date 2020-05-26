Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки объявила о банкротстве

Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки LatAm Airlines Group SA подала заявление о банкротстве в США из-за коронавирусного кризиса.

Об этом сообщил генеральный директор компании Роберто Алво, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы предприняли ряд сложных мер по смягчению последствий этого беспрецедентного сбоя в работе отрасли, но в конечном счете этот путь представляет собой лучший вариант", – сказал глава перевозчика.

Он уточнил, что LatAm продолжит полеты, а ее "дочки" в Аргентине, Бразилии и Парагвае не были включены в заявление в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве.

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Как отмечает агентство, LatAm стала крупнейшей авиакомпанией, стремящейся к экстренной реорганизации в условиях коронавирусного кризиса. Авиаперевозчик уже уволил 1 800 сотрудников из более чем 40 тыс. в преддверии подачи заявления.

В Бразилии LatAm уже несколько недель ведет переговоры о плане спасения в размере до 2 миллиардов реалов ($367,45 млн), но пока не добилась конкретных результатов. Если переговоры будут успешными, это может стать спасательным кругом для крупнейшей дочерней компании LatAm.

LatAm сообщила, что по состоянию на вторник ее долг составлял $7,6 млрд, включая кредиты на $460 млн, связанные с ее бразильской "дочкой".