"Киевавтодор" пояснил увеличение расходов на уборку снега ростом зарплат

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" пояснила увеличение расходов на содержание улично-дорожной сети города за пять месяцев осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, несмотря на отсутствие значительных осадков в виде снега, ростом зарплат персонала.

Как сообщили в "Киевавтодоре", на зарплаты дорожников за этот период было потрачено 326,2 млн грн из общей суммы расходов в 395,4 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

По данным компании, расходы на выплату зарплат 3,8 тыс. сотрудников в зимний сезон 2019-2020 года выросли на 20%, по сравнению с предыдущей зимой. Таким образом, средняя зарплата в "Киевавтодоре" составляла более 17 тыс. грн в месяц.

Кроме того, 48,8 млн грн в ноябре 2019 года - марте 2020 года было направлено на закупку горюче-смазочных материалов, 10,6 млн грн – на заготовку противогололедных материалов (часть материалов была заготовлена заранее), 6,4 млн грн – на закупку запасных частей и ремонт техники, 3,4 млн грн – на другие производственные нужды (инструменты, спецодежда).

"Несмотря на малое количество осадков во время осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, постоянно выполнялся комплекс работ по превентивной обработке противогололедными материалами балансовых объектов транспортной инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

В компании отмечают, что благодаря малоснежной и теплой зиме на базах дорожно-эксплуатационных предприятий сформировался запас технической соли в размере 44,6 тыс. тонн (90% от плановой потребности) ориентировочной стоимостью около 50 млн грн.

"Эти остатки соли используют при следующем осенне-зимнего периода, что также сэкономит бюджетные средства на ее закупку в будущем", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, за период с ноября 2018 года по апрель 2019 года "Киевавтодор" потратил 328,2 млн грн на содержание дорог и тротуаров в столице в осенне-зимний период, тогда как в сезон 2019-2020 годов расходы выросли до 395,4 млн грн.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этом году впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не наступила метеорологическая зима, а устойчивого снежного покрова не было за все три зимних месяца.