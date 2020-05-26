Банкиры не заметили высокого спроса бизнеса на "кредитные каникулы"

Внедрение банками "кредитных каникул" является действенной поддержкой заемщиков, вместе с тем очень незначительная часть клиентов обратились в банки для их оформления.

Об этом сообщили опрошенные Интерфакс-Украина банкиры, передает БизнесЦензор

"Введение кредитных каникул помогло клиентам адаптировать свою платежную нагрузку", – сообщил заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса "Укрсиббанка" Константин Лежнин, добавив, что доля малого и среднего бизнеса, обратившегося в банк с целью реструктуризации кредитов, очень незначительная.

Лежнин отметил, что банк планирует запуск дополнительных программ поддержки клиентов, уточнив, что есть специальные программы адаптации графиков погашения задолженности.

"Они разработаны для клиентов, которые реально пострадали из-за ограничений в период карантина – отсутствия работы или остановки бизнес-деятельности. Частные лица могут оставить заявку на участие в программе на сайте банка, а компании – обратившись к своим персональным менеджерам", – пояснил он.

Зампредправления "Укрсиббанка" добавил, что для частных лиц банк также запустил программу перевода ипотечных кредитов в иностранной валюте в гривню на специальных условиях.

Как сообщил исполнительный директор направления управления рисками "Кредобанка" Орест Кореновский, количество клиентов банка, обратившихся за "кредитными каникулами", является несущественным, в том числе благодаря подходу финучреждения к кредитованию и сбалансированной структуре кредитного портфеля.

По словам исполнительного директора направления корпоративного бизнеса и МСБ "Кредобанка" Евгения Заиграева, "кредитные каникулы" являются действенным инструментом поддержки заемщиков, но они нужны не всем, и не все клиенты, которые могли бы их потребовать, ими воспользуются.

Он добавил, что клиенты банка ожидают быстрого "отскока" экономики, но в случае продолжения карантина до осени или до конца года количество заявок на каникулы может возрасти.

"Мы не считаем "кредитные каникулы" реальной реструктуризацией клиентов. Разве что "мягкой" реструктуризацией. Ряд наших стандартных продуктов, разработанных еще в карантин из-за коронавируса, предусматривал возможность для клиента обратиться за каникулами", – отметил банкир.

По его словам, среди представителей МСБ, с которыми работает "Кредобанк", заинтересованность в каникулах показало менее 15% заемщиков, при этом банк ожидает увеличения потребности клиентов в программах поддержки.

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Как сообщил директор корпоративного бизнеса "Райффайзен банка Аваль" Руслан Спивак, для реструктуризации кредитов в банк обратились примерно 10% клиентов представителей крупного бизнеса и 30% малого.

По словам директора департамента риск-менеджмента "Аккордбанка" Николая Войткива, полная остановка платежей по кредитам и перенос их уплаты на более поздние сроки несет для заемщика опасность в будущем, поскольку "кредитные каникулы" только откладывают оплату по кредитам и после завершения каникул кредитная нагрузка резко возрастет.

"Поэтому большинство условий реструктуризации кредитов предусматривают только уменьшение кредитной нагрузки и более равномерное распределение платежей во времени", – уточнил он.

Банкир добавил, что обращения для оформления "кредитных каникул" поступали в банк в основном от клиентов физлиц-предпринимателей.

"Большинство таких заемщиков просили только перенести уплату тела платежа, при этом обеспечивая полное обслуживание процентов по кредиту. Таким заемщикам важно сохранить хорошую кредитную историю, так как после начала восстановления деловой активности, они будут нуждаться в дополнительных кредитных ресурсах для увеличения оборотных средств", – добавил он.

Войткив отметил, что дополнительно "Аккордбанк" снизил ставки по потребительским кредитам для работников медицинской сферы – до 0,001% годовых и отменил абсолютно все виды комиссий по договорам, а с 25 мая активизировал работу в направлении кредитования физических и юридических лиц "на хороших рыночных условиях", учтя потребность заемщиков в дополнительных оборотных средствах.

По словам начальника управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольги Коломиец, введение "кредитных каникул" помогло сдержать рост неработающих кредитов (NPL), однако оно не решает необходимости погашения долга в условиях ухудшения финансового состояния заемщиков.

Вместе с тем в пресс-службе "Ощадбанка" сообщили, что благодаря "кредитным каникулам" банку удалось сохранить кредитный портфель и сдержать рост неработающих кредитов.

"Где-то от 20% до 40% клиентов в зависимости от региона обратились в банк с целью реструктуризации кредитов. Ни одному клиенту не было отказано, всем было предложены варианты кредитных каникул", – отметили в банке.

Пресс-служба "Ощадбанка" также уточнила, что сейчас банк работает над изучением проблем бизнеса, который понес убытки во время карантина, а также над индивидуальными графиками возвращения кредитов летом.

"Это даст бизнесу возможность выйти на уровень доходности, который был до марта 2020 года", – добавили в банке.