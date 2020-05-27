"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на ряд поездов (обновлено)

АО "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на 5 скоростных поездов "Интерсити +" и 9 поездов дальнего сообщения, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог", - сообщает компания.

Также "Укрзализниця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81 /82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

Также, как позже сообщила "Укрзализныця", продажа билетов открыта для следующих поездов: №37/38, №732/731 и №738/737 Киев-Запорожье, №116 / 115 Киев-Бердянск, №136/135 и №734/733 Киев-Покровск, №76/75 Кривой Рог-Киев, №102/101 и №766/765 Киев-Херсон, №12/11 Киев-Новоалексеевка, №79/80 Днепр-Киев, №779/780 Сумы-Киев/Винница.

По состоянию на вечер 27 мая уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

Согласно постановлению Кабинета министров, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты можно приобрести онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая.

"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов", - сообщает компания.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Сейчас мобильное приложение не будет работать, просим пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов", - сообщает "Укрзализныця".

Как сообщалось, Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, на 25 мая к ослаблению карантина не готовы 8 регионов.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 июня планируется возобновление железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (с учетом ограничений в 50% мест при перевозке в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мер).