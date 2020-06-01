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В Украине запустили систему фиксации превышения скорости

В Украине запустили систему фиксации превышения скорости

В Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом в Facebook сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает БизнесЦензор.

"Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения - запущена в рабочем режиме", - написал Геращенко.

По данным Геращенко, первого нарушителя система зафиксировала в Киеве на Чоколовском бульваре.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час", - сообщил Геращенко.

Автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Киев, Чоколовский бульвар, 24. "Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями", - сообщает Геращенко.

"Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего", - сообщил Геращенко.

Как сообщалось, ранее Министерство внутренних дел приняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.

Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Напомним, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.

авто (4119) відеофіксація (29) ПДР (114)


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Штрафи за тяжкі порушення ПДР мікроскопічні. Може, німці такі дисципліновані через те, що тричі порушив протягом року - проходь ідіотен тест.
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01.06.2020 09:51 Відповісти
125 грн заплатит владелица Q7. Надо ввести годовые абонементы еще. Безлимитные, с вариантами для города и трассы. За день можно будет кредит МФВ отдать
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01.06.2020 17:07 Відповісти
С чем я всех и поздравляю! Ура, товарищи!
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01.06.2020 11:43 Відповісти
На ауди Ку 7 , 75 км в час,что на месте стоишь.
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01.06.2020 11:57 Відповісти
Если разрешенный скоростной режим "на этом участке 70км/ч" , а она ехала 75, то математика не сходится. 70 разрешенный+до 20 не штрафуюи и +2 км на погрешность,теоретически барышня должна была ехать 93 км/ч для штрафа.
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01.06.2020 12:01 Відповісти
50+20
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01.06.2020 12:41 Відповісти
Можливо комусь цікаво. https://zvidusil.in.ua/karta-kamer/ Онлайн карта камер
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01.06.2020 12:50 Відповісти

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