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Верховный Суд обжаловал ограничение зарплат судей на время карантина

Верховный Суд обжаловал ограничение зарплат судей на время карантина

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности установления ряда ограничений на время карантина, введенных Кабмином и Верховной Радой.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда, пленум ВС попросил признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц, передает БизнесЦензор.

В частности, судьи считают, что законом №553-IX о внесении изменений в госбюджет на 2020 год до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, чем осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

Суд отмечает, что это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих. При этом большинство работников бюджетных учреждений и органов государственной власти не испытывают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием закона, поскольку их зарплаты значительно ниже максимального уровня.

"Итак, этим законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения к материальному обеспечению других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей", – подчеркивается в сообщении.

Верховный Суд в своем обращении также считает, что решения Кабмина, связанные с введением режима самоизоляции, ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу ограничивают право человека на свободу передвижения.

Кроме того, как указано в представлении Пленума ВС, акты КМУ ограничивают другие конституционные права, возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

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Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн. 

При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Автор: 

Верховний Суд (373) карантин (2077) КС (163) зарплата (1117)


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Підтримую: дійсно вводити обмеження на суддівські зарплати на час карантину це неправильно; такі обмеження треба просто вводити, назавжди (наприклад, щоб суддівська зарплата в залежності від рівня суду коливалася десь від 1,5 до 3-х середніх українських зарплат). Всі судді, кого вона не влаштує, можуть, як вільні люди у вільній країні, зайнятися чимось іншим (наприклад, будувати дороги, або розвозити товари клієнтам). Впевнений, що серед 30 млн. повнолітніх українців знайдеться необхідна кількість бажаючих зайняти суддівські посади, які мають стати виборними (і необов'язково, щоб кандидати мали юридичну освіту; більш важливо, щоб вони мали Репутацію -- в нас же має торжествувати насамперед право, а не формальний закон).
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01.06.2020 15:07 Відповісти

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