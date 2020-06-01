Верховный Суд обжаловал ограничение зарплат судей на время карантина

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности установления ряда ограничений на время карантина, введенных Кабмином и Верховной Радой.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда, пленум ВС попросил признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц, передает БизнесЦензор.

В частности, судьи считают, что законом №553-IX о внесении изменений в госбюджет на 2020 год до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, чем осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

Суд отмечает, что это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих. При этом большинство работников бюджетных учреждений и органов государственной власти не испытывают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием закона, поскольку их зарплаты значительно ниже максимального уровня.

"Итак, этим законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения к материальному обеспечению других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей", – подчеркивается в сообщении.

Верховный Суд в своем обращении также считает, что решения Кабмина, связанные с введением режима самоизоляции, ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу ограничивают право человека на свободу передвижения.

Кроме того, как указано в представлении Пленума ВС, акты КМУ ограничивают другие конституционные права, возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

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Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн.

При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.