Порт "Южный" обновил исторический рекорд перевалки грузов

ГП "Морской торговый порт Южный" перевалил 2,1 млн тонн грузов в мае 2020 года - это новый исторический максимум за всю историю работы порта с 1978 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию порта, передает БизнесЦензор.

Перевалка двухмиллионной тонны состоялась 31 мая при погрузке руды на кейпсайз KSL Santiago.

"Также ГП МТП "Южный" обновил максимальный суточный показатель выгрузки полувагонов, который теперь составляет 959 единиц. С учетом погрузки 31 мая 2020 года обработано 1056 полувагонов с ЖРК, ЖРО, углем и прочим", - сообщил и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Александр Олейник.

Такие результаты, по словам Олейника, достигнуты благодаря комплексной оптимизации грузовых работ.

Как сообщалось, госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в марте 2020 года перевалило 1,78 млн тонн грузов, что превышает предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки – 1,65 млн тонн в марте 2014 года – на 127,2 тыс. тонн.

"Южный" поясняет, что значительное опережение произошло за счет обработки экспортных грузов. Объем экспорта вырос почти вдвое до 1,33 млн тонн по сравнению с мартом 2019 года (713,4 тыс. тонн). Руда составляет 91,8% объема экспортных грузов.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.