Порошенко задекларировал 600 миллионов дивидендов и два автомобиля Mercedes

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко задекларировал за 2019 год доходы в сумме 772,96 млн грн, в том числе 606 млн грн дивидендов.

Как сообщили в пресс-службе политика, Порошенко не получал дивиденды от своего бизнеса с 2014 года, поэтому накопленная сумма была перечислена в конце 2018 - начале 2019 года с целью финансирования предвыборной кампании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-службе уточнили, что при этом Порошенко уплатил почти 188 млн грн налогов.

Кроме того, согласно декларации, Порошенко получил 33,1 млн грн от продажи акций "Международного инвестиционного банка" и 15,87 млн грн процентов по депозитам.

Еще 6,19 млн грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею недостоверной информации.

Порошенко также получил 108,7 млн грн от погашения облигаций внутреннего государственного займа. При этом инвестиционный доход составил 4,61 млн грн.

Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год – 584,41 млн грн – составил его вклад в предвыборный фонд.

В пресс-службе политика уточнили, что расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около 200 млн грн.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний передано сыну экс-президента Алексею Порошенко.

Согласно декларации, в 2019 году Порошенко купил два автомобиля Mercedes-Benz – S500L и S600L 2015 года выпуска за 11,15 млн грн и 3,44 млн грн соответственно.

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Порошенко хранит наличными $47,88 млн и 400,73 млн грн. Также бывший президент имеет счета в "Международном инвестиционном банке" и швейцарском банке Rothschild Bank AG.