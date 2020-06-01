"Укрэксимбанк" потерял 1,2 миллиарда из-за банкротства молочной компании "Галичина"

Хозсуд Львовской области 25 мая утвердил ликвидационный баланс обанкротившегося ЧАО "Галичина" и ликвидировал эту компанию.

Суд констатировал, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в том числе государственного "Укрэксимбанка" – на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Перед этим 5 марта состоялся второй повторный аукцион по продаже ликвидатором ЧАО "Галичина" прав требования предприятия к ПАО "Ковельмолоко" в размере 86,25 млн грн. Покупателем с предложением 517,5 тыс. грн стало ООО "Мидас Инвестиции" (в госреестре бенефициаром значится Пазяк Ирина). Часть соответствующих прав требования (29%) была в залоге "Укрэксимбанка".

При этом 9 октября 2019 года Хозсуд Волынской области признал банкротом упомянутое ПАО "Ковельмолоко" и открыл ликвидационную процедуру.

Как сообщалось, ЧАО "Галичина" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Львовской области от 30 августа 2018 года.

В сентябре 2019 года суд утвердил реестр требований кредиторов должника, включив в него в т.ч. требования "Укрэксимбанка" на 743,7 млн грн (как обеспеченные залогом имущества должника), ООО "Мидас Инвестиции" – 111,5 млн грн (очередь не уточнялась), ЧАО "Галичина" – 85,8 млн грн (четвертая очередь), ООО "Молочная компания "Галичина" – 20,7 млн грн (четвертая очередь).

При этом ООО "Молочная компания "Галичина" которая на данный момент выпускает продукцию под торговой маркой "Галичина", являлась главой комитета кредиторов.

ООО "Молочная компания "Галичина" заявляла, что она с 2015 года является производителем готовой молочной продукции под торговой маркой "Галичина", а принадлежавший ЧАО "Галичина" завод по выпуску молочной продукции работает в штатном режиме и изменений в производстве нет.

При этом "Галичина" также провела ребрендинг. Согласно решению суда о банкротстве ЧАО "Галичина", права на существовавший ранее бренд были в залоге у "Укрэксимбанка".

Согласно госреестру, ООО "Молочная компания "Галичина" до сентября 2017 года называлось ООО "Сребренные левы". Тогда же компания сменила владельца – теперь ей владеет Людмила Севрук. Человек с таким же именем, фамилией и отчеством являлся помощником народного депутата Степана Ивахива.

Напомним/, в 2010 году "Западная молочная группа" (подконтрольная группе "Континиум" Степана Ивахива и покойного Игоря Еремеева) объединилась с ЗАО "Галичина" (бенефициарами которого были львовяне Андрей Король, Сергей Гибай, Юрий Ложкин),что публично подтверждали в группе "Континиум".

Объединенная молочная структура сохранила название "Галичина". Собственно, Степан Ивахив входил в наблюдательный совет предприятия. В 2014 году многолетнего гендиректора молочного завода "Галичина" Владимира Петрина на время заменил Дмитрий Лещенко, который до этого назначения работал советником гендиректора группы "Континиум".