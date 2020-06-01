Дочерняя компания азербайджанской Socar в Украине увеличила прибыль в 4 раза

Чистая прибыль ООО "ТД Сокар Украина" по итогам 2019 года составила 131,3 млн грн, что в четыре раза превышает показатель 2018 года (32,4 млн грн).

Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность юрлица, обнародованная им в пакете тендерной документации в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

При этом компания сократила чистый доход на 20% (на 2,2 млрд грн) – до 8,53 млрд грн, по сравнению с 2018 годом (10,7 млрд грн).

"ТД Сокар Украина" также обнародовал отчет о финансовых результатах за первый квартал 2020 года, в котором компания получила 22,8 млн грн убытка, в то время как за аналогичный период 2019 года прибыль составляла 13,2 млн грн.

Выручка компании по итогу первого квартала 2020 года выросла на 46% (на 709 млн грн) – до 2,25 млрд грн.

ООО "ТД Сокар Украина" – одно из юридических лиц, представляющих бизнес SOCAR в Украине. Именно эта компания участвует в государственных тендерах. В 2019 году она заключила пять контрактов общей стоимостью 554,7 млн грн (два с Минобороны и по одному контракту с Госрезервом, аэропортом "Борисполь" и "Энергоатомом"). По итогу первого квартала 2020 года компании заключила еще 14 контрактов на 110,6 млн грн.

Оператором розничной сети АЗС Socar выступает ООО "Сокар Петролеум".

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Представительство Socar было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области.

В 2010–2011 годах. компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 года Socar получила разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина".

Сеть оперирует 62 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине также и торговлей природным газом.