Депутат Суркис одолжил брату 160 миллионов

Народный депутат Григорий Суркис ("Оппозиционная платформа – За жизнь") получил в 2019 году 117,5 млн грн доходов.

Согласно поданной электронной декларации, в том числе заработная плата народного депутата составила 160,17 тыс. грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Суркис получил 80,86 млн грн дивидендов от принадлежащего ему "Акцент-Банка", 29,52 млн грн процентов в "ТАСкомбанке", 5,92 млн грн от УЕФА, 19,29 тыс. грн в общественной организации "Украина-Китай", президентом которой является.

Суркис также получил 1,15 млн грн от депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука за отчуждение движимого имущества, 140 тыс. грн от иностранной гражданки Илоны Хацкевич за отчуждение недвижимого имущества.

Суркис хранит $10,24 млн и 156,14 тыс. евро в "ТАСкомбанке", имеет 15,5 тыс. грн на карточке "Приватбанка". Наличными депутат хранит $84 тыс., 79 тыс. евро, 46 тыс. фунтов стерлингов и 965 тыс. грн.

В декларации отмечается, что в 2019 году он занял 158 млн грн своему брату, президенту ФК "Динамо" Игорю Суркису.

Дочь Григория Суркиса Светлана сделала отцу подарок стоимостью 2,14 млн грн.

В 2017 году он взял ссуду на 1 млн евро в Lumil Investments LLP (Англия) и должен был заплатить ей на конец 2019 года 55 тыс. евро.

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За год Григорий Суркис потратил около 63 млн грн в Украине, Монако, Франции и Греции на арендные выплаты, охранные услуги и другие расходы, в том числе 20,68 млн грн – на погашение займа в Монако. Также он потратил 1,5 млн грн на поддержку политической партии.

С ноября 2015 года Суркис является акционером и конечным бенефициарным владельцем банка "Акцент-Банка" ("А-Банк"), который на 1 января 2020 года, по данным Нацбанка, занимал 23 место среди действующих банков по размеру общих активов (8,22 млрд грн).

На начало 2020 года крупнейшие акционеры "А-Банка": Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

С 1994 года ему принадлежит 3,8% в компании "Конкордия Медикал", которая находится в состоянии прекращения.

В 2004 году Суркис приобрел 2 квартиры в Киеве, одна – площадью 355,2 кв. м стоимостью 14,46 млн грн, в которой с ним проживают Екатерина Кулишова и сын Вячеслав Суркис. У него еще 3 квартиры в столице, гараж, также есть дом площадью 206,9 кв. м. и 3 земельных участка в селе Бышив Макаровского района Киевской области.

В 2007 году Суркис приобрел квартиру на Кипре площадью 205 кв. м за 828 тыс. грн. С марта 2011 года Суркис и Кулишова также арендуют меблированное жилье в комплексе апартаментов Монте-Карло (Княжество Монако) площадью 441,32 кв. м.

С 2012 года Суркис арендует дом отдыха семейного типа площадью 2 тыс. кв. м стоимостью 10,9 млн грн у основанной 6 кипрскими компаниями ООО "КУА" МТИР Эссет Менеджмент", которая владеет 23% в ООО "ФК "Динамо" Киев". С августа 2019 года Суркис арендует офис площадью 192,5 кв. м у ООО "ФК" Динамо "Киев".

В 2013 году Суркис приобрел 2 автомобиля: Rolls-Royce Phantom за 4,4 млн грн и Range Rover. С 2019 года арендует у ФК "Динамо" Mercedes-Benz ML500, Maybach S650 стоимостью 18,14 млн грн, и на правах субаренды у ФК "Динамо" через ООО "УПФК" Славутич" – Toyota Land Cruiser 200.

Суркис задекларировал несколько сотен произведений искусства и антикварных изделий, в частности, 190 скульптур, 223 картины, 422 единицы изделий из фарфора. В его собственности также библиотека художественной литературы (более 1500 томов), коллекция книжных изданий 1864-2012 годов (144 тома).

Депутат владеет 4 единицами нарезного огнестрельного и 3 единицами гладкоствольного оружия.

В 2019 году он приобрел часы Rolex Daytona стоимостью 322,7 тыс. грн, также у него есть коллекция наручных часов: Patek Philippe – 8 шт., Richard Mille – 2 шт., Rolex – 9 шт.

Супруга Григоря Суркиса Екатерина Кулишова владеет одной квартирой в Киеве и двумя в Днепре, двумя земельными участками в селе Бышив, арендует офисное помещение у ООО "ЛАВ". В ее собственности 4 автомобиля: Rolls-Royce Cabr, Mersedes-Benz VP и два Range Rover.

Она получила за год 620 тыс. грн от предпринимательской деятельности, еще 3,2 млн ей подарил муж. Кулишова хранит 431,3 тыс. евро и $28,3 тыс. в "Монакской банковской компании" (Compagnie Monegasque de Banque), 15,3 тыс. евро и 3 тыс. грн в "ТАСкомбанке", 2 тыс. грн. в "Приватбанке". Хранит наличными 780 тыс. грн, $63 тыс. и 56 тыс. евро. В 2019 году она заняла $1,93 млн президенту ФК "Динамо" (Киев) Игорю Суркису.