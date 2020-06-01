Работодатели получили помощь по частичной безработице на 100 тысяч сотрудников, – Минэкономики

По состоянию на 1 июня работодателями подано 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, что позволит обеспечить финансовую поддержку для около 150 тыс. работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, 9 204 работодателя уже получили положительные решения для выплаты заработной платы 96 811 работникам. Остальные заявители получили рекомендации по дополнению необходимого пакета документов.

По информации Государственного центра занятости, ТОП-5 сфер-участников программы – это торговля, пассажирские перевозки, общественное питание (рестораны, кафе), гостиничное хозяйство и промышленное производство.

Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Полтавской областей.

"Программа действует фактически месяц и на сегодня мы уже можем говорить о ее эффективности. Государство уже помогла выплатить зарплаты для почти 100 000 работников, работодатели которых были вынуждены остановить/сократить свою деятельность из-за карантина. Заявки принимаются и обрабатываются центрами занятости в ежедневном режиме, поэтому мы призываем малый и средний бизнес обращаться за такой помощью", – заявил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Министр напомнил, что программой также могут воспользоваться также физические лица-предприятия. Кроме того, увеличены сроки обращения за финансовой поддержкой до 90 дней с момента остановки (сокращения) деятельности, а работодатели освобождены от налогообложения НДФЛ и военным сбором полученных в виде помощи по частичной безработице средств.

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Как сообщалось, Кабмин 22 апреля утвердил порядок выплаты помощи бизнесу по частичной безработице.

Постановлением определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты.

Такая помощь будет предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

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Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.