Власти Киева доплатят 415 миллионов за реконструкцию элитного лицея на Печерске

Коммунальное предприятие "Спецжилфонд" Киевсовета 15 апреля по результатам тендера заказало ООО "СК Роял Хаус" реконструкцию с пристройкой к зданию Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" (корректировка) за 415,18 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Ранее, в январе 2018 года, ООО "Варда спецбудмонтаж" выиграло подряд на реконструкцию лицея на ул. Лейпцигской, 11 в Печерском районе до конца 2020 года за 342,84 млн грн. Однако в марте 2020 года этот договор был расторгнут по соглашению сторон, подрядчик получил 87,33 млн грн.

Таким образом, сумма оплаты по первоначальному договору и новому договору составит 502,51 млн грн, что в полтора раза больше начальной стоимости первоначального договора.

Новый подрядчик "СК Роял Хаус" должен реконструировать лицей и школу с инженерными сетями, дорогами и благоустройством и озеленением территории до осени 2022 года. После корректировки проекта в графике выполнения работ частности появились отдельные строки по автоматике пожаротушения и дымоудаления, которых не было в старом графике.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, фасадные часы для лицея купили по 475 тыс. грн за штуку. Как отмечает издание, за сопоставимую сумму можно купить новый внедорожник Renault Duster Life или однокомнатную квартиру без ремонта в новостройке в Ирпене.

Кроме того, закупят 57 мультимедийных досок по 51 тыс. грн за штуку, 70 компьютеров – по 23 тыс. грн, 58 лазерных принтеров – по 16 тыс. грн, 155 ноутбуков – по 14 тыс. грн. Более подробная информация о закупаемой технике не указана.

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Комплект оборудования для столовой на 342 места без конкретизации стоит 4,63 млн грн.

Стоимость договора на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 440,32 млн грн.

Спарринг-партнером победителя на тендере было столичное ООО "Скайбуд Групп" киевлянина Александра Степенко во главе с Михаилом Музыченко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Столичная "БК Роял Хаус" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрирована в апреле 2018 года по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, д. 3, оф. 42.

Сначала учредителями фирмы были ООО "Инвестиционная группа "Консалтсити" и ООО "Инплайз" Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него – Александр Шершнев, который также владеет ООО "Тракт Групп" совместно с Германом Степенко.

Александр Степенко владеет ООО "Форма", которое получило подрядов в Киеве на 272,5 млн грн.

С 24 апреля 2019 года "СК Роял Хаус" возглавляет Роман Демин. С 2016 года до февраля 2019 года он исполнял обязанности председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на кипрские офшоры, близкие к одному из лидеров группы "Приват" Геннадию Боголюбову "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед", "Сисара Инвестментс Лимитед", "Броалия Венчерз Лтд", "Дакстон Холдингз Лимитед".

Ранее правление "Аэробуда" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец ООО "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днепре на заказу Боголюбова.

Победитель начал получать подряды в апреле 2019 года и с тех пор победил в тендерах на 1,28 млрд грн исключительно у "Спецжилфонда" и КП "Инженерный центр" КГГА. Так он вышел на второе место среди всех подрядчиков "Спецжилфонда" после "Варда Спецстрой Монтаж".