Камеры на дорогах в первый день работы обнаружили 35 тысяч нарушений скоростного режима

Система автоматической видео/фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве за первые 17 часов работы обнаружила более 35 тысяч нарушений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве - зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафы", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

МВД напоминает, что с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее Министерство внутренних делприняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.

Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Напомним, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.