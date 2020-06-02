Камеры на дорогах в первый день работы обнаружили 35 тысяч нарушений скоростного режима
Система автоматической видео/фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве за первые 17 часов работы обнаружила более 35 тысяч нарушений.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.
"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве - зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафы", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
МВД напоминает, что с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Ранее Министерство внутренних делприняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.
Пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.
Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.
Напомним, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зато какое подспорье для бюджета!
то працює в протилежну сторону
255 - якщо на протязі 10 днів, далі -510
порушень ПДР за цей час - 3, останнє в 2011
Но мне что то подсказывает,что за эти деньги не найдут возможность у меня во дворе и яму заасфальтировать, раздеребанят и разворуют.
Однако, радоваться рано. Как только рагули начнут попадать на деньги они пересмотрят свое поведения и будут нарушать много реже.
саме на таких швидкістях і їздять переважна більшість по київу. через таких убл"дків навіть дитину 17річну страшно очикувати коли вона гуляє по місту.
вам бл"ді мало 50. бо вам пох на життя людей тварюки.
і ще. затори залежать не від 50 чи 70 а від організації руху. науково доведено.
єдине місце де в мітах можна їхати до 80 це ділянки повністю огорожені від можливості пішоходу туди попасти. це досвід розвинутих країн.
більшість дописувачів тут їбашать по місту скрізь вище 70 80 да не рідко більше за 100. мої друзі й знайомі такіж дебіли невгамовні. бо з ними ніколи не було тяжких аварій і вони впевнені що з ними ніколи нічого не станеться бо ж вони їдуть обережно і обирають швидкість по ситуації. що таке тормозний шлях їх не цікавить, що таке некерованість автівки коли вона несеться 150 а на зустріч інша 150 і на трасі нема розділяючої зони, яку не можливо перескочити, теж не цікавить. "з нами буде все гаразд", говорять. скільки вже таких поховано... але ж вони й інших на той світ відправляють хто правила виконує, хто їде пасажиром в бусіках, ось в чому біда.
саме через це в нас смертність пекельна.
але ж вам пох, ви так звикли.
тому гвалт такий піднявся.
їб"чий вірус це х"йня по смертності порівняно з дорогами.
науково доведено затори залежать не від 50 чи 70 а від організації руху, навіть коли всі їдуть повільніше затори зменшуються.
але ж народ переважно тупий і впертий, відразу говорять що таке не можливо.
можливо бл"дь можливо бо це наука а не свиням хвости крутити
ахметову чи будь якому синочку, наприклад авакова, навіть 20 штрафів це смішно.
штраф має враховувати середньомісячний дохід. наприклад якщо ти маєшь дохід 100 000 грн на місяць і вище тоді плати не фіксований штраф а 3% від середньомісячного доходу. якщо повторно порушив протягом 30 днів тоді 5%, третій раз 10%, четвертий - позбавляти прав.
той хто хоче той наведе порядок і зробе справедливість а хто не хоче придумає причину.
в швеції захотіли щоб люди не вмирали на дорозі і зробили, а ми продовжимо вмирати.