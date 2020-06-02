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Камеры на дорогах в первый день работы обнаружили 35 тысяч нарушений скоростного режима

Камеры на дорогах в первый день работы обнаружили 35 тысяч нарушений скоростного режима

Система автоматической видео/фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве за первые 17 часов работы обнаружила более 35 тысяч нарушений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве - зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафы", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

МВД напоминает, что с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее Министерство внутренних делприняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.

Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Напомним, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.

авто (4122) МВС (528) ПДР (114) TruCam (7)


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Топ коментарі
+5
Я думаю у вас заблуждение в цене штрафа и о том что он в 2 раза меньше)) Это вы скорее всего так на цензоре прочитали)) но - там суть немного другая, вам (если нарушите) прийдет штраф 255 или 510 грн - а если вы его в течении 10 дней на оплатите - то он просто удвоится)) то есть будет 510 или 1020 грн) поищите в интернете.
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02.06.2020 11:43
+5
ви мабуть законослухняний водій чи нещодавно отримали права.
то працює в протилежну сторону
255 - якщо на протязі 10 днів, далі -510
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02.06.2020 16:33
+4
Как всегда - через ЖОПУ! Если почтой, пример: заказное письмо Киев-Ирпень идет ДВЕ НЕДЕЛИ (из своего опыта). Отсчет уплаты с момента получения, это как? Кто это будет фиксировать? Условно, нарушил, ничего не зная спокойно через пару дней уехал в карпаты отдохнуть.Сколько надо будет выложить ментам, чтоб доехать до Киева? А человек едет ничего не подозревая. В общем слов, кроме отборнейших матов, нет. Поверьте, сколько ситуаций пройдено за 45 лет водительского стажа. Жопа осталась жопой, а менты ментами. Просто противно.
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02.06.2020 10:36
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Как всегда - через ЖОПУ! Если почтой, пример: заказное письмо Киев-Ирпень идет ДВЕ НЕДЕЛИ (из своего опыта). Отсчет уплаты с момента получения, это как? Кто это будет фиксировать? Условно, нарушил, ничего не зная спокойно через пару дней уехал в карпаты отдохнуть.Сколько надо будет выложить ментам, чтоб доехать до Киева? А человек едет ничего не подозревая. В общем слов, кроме отборнейших матов, нет. Поверьте, сколько ситуаций пройдено за 45 лет водительского стажа. Жопа осталась жопой, а менты ментами. Просто противно.
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02.06.2020 10:36 Відповісти
а ты не нарушай - нам пешеходам тоже противно бывает
зато какое подспорье для бюджета!
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02.06.2020 10:39 Відповісти
я вчера зашел в личный кабинет водителя на сайте мвс (через bankid) и зарегистрировал номер е-мейл - если что будет извещение на е-мейл приходить, платишь в течении 10 дней - штраф в 2 раза меньше, всего 125 грн за превышение. нарушать конечно не планирую, но всякое может быть, где-то не доглядишь, что действие знака 80 закончилось, где-то на Бориспольской трассе знаки 70 включат..
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02.06.2020 11:39 Відповісти
Я думаю у вас заблуждение в цене штрафа и о том что он в 2 раза меньше)) Это вы скорее всего так на цензоре прочитали)) но - там суть немного другая, вам (если нарушите) прийдет штраф 255 или 510 грн - а если вы его в течении 10 дней на оплатите - то он просто удвоится)) то есть будет 510 или 1020 грн) поищите в интернете.
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02.06.2020 11:43 Відповісти
ви мабуть законослухняний водій чи нещодавно отримали права.
то працює в протилежну сторону
255 - якщо на протязі 10 днів, далі -510
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02.06.2020 16:33 Відповісти
12 років досвіду, 230 тис км пробігу )
порушень ПДР за цей час - 3, останнє в 2011
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02.06.2020 16:38 Відповісти
Считать 10 дней будут тогда когда вы получите письмо - вам принесли письмо, и почта отправит уведомление о доставке. Есть огромное количество способов быть уведомленным о том что висит штраф. Можно зайти в электронный кабинет, можно например поставить приложение "штрафы UA", я через него покупаю страховку на авто + оно сразу показывает уведомления если на ваше авто пришел штраф, или постнова полиции.
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02.06.2020 11:46 Відповісти
Так приятно видеть как подгорает у нарушителей ПДД
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02.06.2020 15:26 Відповісти
https://biz.censor.net/user/388553 на расею шуруй.
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02.06.2020 17:49 Відповісти
35500 тыс нарушений за 17 часов. За 24 часа в среднем будет 50 тыс. Берем средний штраф в 400 грн, умножаем на 50 тыс , и получаем 20 млн. в день только по Киеву.Далее путем несложных операций получаем,что через год бюджет пополнится только за счет Киева на 7,2 млрд грн!!! Да при таком выхлопе и ГТС Украины нах не нужна,Киев должен превратится в Абу-Даби по уровню жизни.
Но мне что то подсказывает,что за эти деньги не найдут возможность у меня во дворе и яму заасфальтировать, раздеребанят и разворуют.
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02.06.2020 13:27 Відповісти
Немного разворуют, но большая часть пойдет в бюджет.
Однако, радоваться рано. Как только рагули начнут попадать на деньги они пересмотрят свое поведения и будут нарушать много реже.
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02.06.2020 15:29 Відповісти
по идее єто и есть подлинная цель штрафов
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02.06.2020 16:41 Відповісти
В связи с тем ,что не будут успевать обработать нарушения создадут новый департамент в МВД по обработке и рассылке штрафов - их как раз ,может быть, хватит на их зарплату.Такое уже было в иной борьбе с другими видами нарушителей ("проклятыми похитителями социалистической собственности").
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02.06.2020 20:33 Відповісти
Короче, при покупке машины, надо авансом штрафовать за пару превышений!)
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02.06.2020 14:24 Відповісти
.....денег у народа МОРЕ !!!
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02.06.2020 17:50 Відповісти
багато хто пише що нормальна швидкість для київа 80-90.
саме на таких швидкістях і їздять переважна більшість по київу. через таких убл"дків навіть дитину 17річну страшно очикувати коли вона гуляє по місту.
вам бл"ді мало 50. бо вам пох на життя людей тварюки.
і ще. затори залежать не від 50 чи 70 а від організації руху. науково доведено.

єдине місце де в мітах можна їхати до 80 це ділянки повністю огорожені від можливості пішоходу туди попасти. це досвід розвинутих країн.
більшість дописувачів тут їбашать по місту скрізь вище 70 80 да не рідко більше за 100. мої друзі й знайомі такіж дебіли невгамовні. бо з ними ніколи не було тяжких аварій і вони впевнені що з ними ніколи нічого не станеться бо ж вони їдуть обережно і обирають швидкість по ситуації. що таке тормозний шлях їх не цікавить, що таке некерованість автівки коли вона несеться 150 а на зустріч інша 150 і на трасі нема розділяючої зони, яку не можливо перескочити, теж не цікавить. "з нами буде все гаразд", говорять. скільки вже таких поховано... але ж вони й інших на той світ відправляють хто правила виконує, хто їде пасажиром в бусіках, ось в чому біда.

саме через це в нас смертність пекельна.
але ж вам пох, ви так звикли.
тому гвалт такий піднявся.
їб"чий вірус це х"йня по смертності порівняно з дорогами.

науково доведено затори залежать не від 50 чи 70 а від організації руху, навіть коли всі їдуть повільніше затори зменшуються.
але ж народ переважно тупий і впертий, відразу говорять що таке не можливо.
можливо бл"дь можливо бо це наука а не свиням хвости крутити

ахметову чи будь якому синочку, наприклад авакова, навіть 20 штрафів це смішно.
штраф має враховувати середньомісячний дохід. наприклад якщо ти маєшь дохід 100 000 грн на місяць і вище тоді плати не фіксований штраф а 3% від середньомісячного доходу. якщо повторно порушив протягом 30 днів тоді 5%, третій раз 10%, четвертий - позбавляти прав.
той хто хоче той наведе порядок і зробе справедливість а хто не хоче придумає причину.
в швеції захотіли щоб люди не вмирали на дорозі і зробили, а ми продовжимо вмирати.
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02.06.2020 19:28 Відповісти
BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафы" Источник: https://biz.censor.net/n3199387
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02.06.2020 21:05 Відповісти
Раньше собирались начислять каждому баллы, а штрафовать только при исчерпании баллов. Сейчас просто шоб бабла нарубить...
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02.06.2020 22:39 Відповісти

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