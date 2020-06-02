Средняя цена российской нефти Urals сначала года снизилась на 41%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2020 года сложилась в размере $39,2 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.
За аналогичный период прошлого года она составила $66,34 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 40,9%.
Средняя цена на нефть марки Urals в мае была на уровне $31,03 за баррель, в мае 2019 года она составляла $70,93 за баррель.
В январе-апреле снижение цены составило 37%. В 2019 году средняя цена равнялась $63,59 за баррель.
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