Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2379 во втором чтении технико-юридическими правками проголосовали 322 народных депутата.

Законом предусмотрено создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс, в частности исключив из перечня работ, которые выполняют лесхозы, инвентаризацию лесного фонда Украины.

В то же время документом дополнен Лесной кодекс новой статьей 551 "Национальная инвентаризация лесов", которая определяет содержание этого понятия и особенности ее проведения, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства, цели ее проведения и источники финансирования таких работ.

В частности, законом установлено, что "Национальная инвентаризация лесов – система избирательно-статистических обследований лесного фонда Украины, направленная на получение обоснованной обобщенной информации о лесах для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов".

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабинетом министров.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие "введет правовое регулирование национальной инвентаризации лесов, расширит объем и улучшит качество данных о лесах, что обеспечит необходимую информационную основу для формирования стратегических целей и задач государственной политики в сфере лесного хозяйства".

Авторы документа оценивают объем бюджетных средств, необходимых для проведения национальной инвентаризации лесов, в размере около 9 млн грн в год. В том числе 2 млн грн на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации, и 3 млн грн на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн. до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", – отмечается в пояснительной записке к документу.