БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 362 10

Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2379 во втором чтении технико-юридическими правками проголосовали 322 народных депутата.

Законом предусмотрено создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс, в частности исключив из перечня работ, которые выполняют лесхозы, инвентаризацию лесного фонда Украины.

В то же время документом дополнен Лесной кодекс новой статьей 551 "Национальная инвентаризация лесов", которая определяет содержание этого понятия и особенности ее проведения, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства, цели ее проведения и источники финансирования таких работ.

В частности, законом установлено, что "Национальная инвентаризация лесов – система избирательно-статистических обследований лесного фонда Украины, направленная на получение обоснованной обобщенной информации о лесах для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов".

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабинетом министров.

Читайте также: Объем незаконных рубок в 2019 году вырос почти в 7 раз, – Гослесагентство

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие "введет правовое регулирование национальной инвентаризации лесов, расширит объем и улучшит качество данных о лесах, что обеспечит необходимую информационную основу для формирования стратегических целей и задач государственной политики в сфере лесного хозяйства".

Авторы документа оценивают объем бюджетных средств, необходимых для проведения национальной инвентаризации лесов, в размере около 9 млн грн в год. В том числе 2 млн грн на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации, и 3 млн грн на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн. до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) ліс (303) парламент (1948) Держлісагентство (116)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+3
а закон запрещащющий вывоз из страны древисины - слабо было принять?
показати весь коментар
02.06.2020 15:57
+3
Гора родила мышь. //"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн. до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники",///////////////////\\\ А толку?. Ну будет известно оператору и всем желающим "в смартфоне" о каждом спиленном дереве в Украине в онлайн режиме и что дальше?Очередной распил бюджетных средств на содержание бесполезных структур,которых и так полно в Украине. Надо проводить не инвентаризацию остатков лесов,уже вывезенных за пределы Украины, а наказывать тех кто "делает бабки" на этом бизнесе,нанося непоправимый вред экологии и почвам. Для этого надо упразднить все структуры, уже допустившие экологическую катастрофу за неэффективностью (у 7 нянек дитя без глаза) ,вернуть ОБОП и ОБЭП и дать им реальную возможность заниматься проблемами государства.Ужесточить законодательство,привести законы в соответствие к Конституции Украины(стст1,3,13,14,16 и пр) и проблем с наполнением бюджета не будет. А так будут отслеживаться одиночные спилы деревьев жителями близлежащих сел,шумихой и штрафами отвлекать внимание от эшелонов как бы "законно спиленных" лесов,отправляемых за пределы Украины. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3199480
показати весь коментар
02.06.2020 22:19
+1
Скільки часу займе саме підготовка до інвентаризації ? Получається це , як фальстарт для чорних лісорубів , аби скоренько дорубували в темпі вальсом .Сказали А , скажіть і СТОП , до повної інвентаризації , аби хоч залишилось , що рахувати в деяких місцях .
показати весь коментар
03.06.2020 00:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а закон запрещащющий вывоз из страны древисины - слабо было принять?
показати весь коментар
02.06.2020 15:57 Відповісти
Гора родила мышь. //"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн. до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники",///////////////////\\\ А толку?. Ну будет известно оператору и всем желающим "в смартфоне" о каждом спиленном дереве в Украине в онлайн режиме и что дальше?Очередной распил бюджетных средств на содержание бесполезных структур,которых и так полно в Украине. Надо проводить не инвентаризацию остатков лесов,уже вывезенных за пределы Украины, а наказывать тех кто "делает бабки" на этом бизнесе,нанося непоправимый вред экологии и почвам. Для этого надо упразднить все структуры, уже допустившие экологическую катастрофу за неэффективностью (у 7 нянек дитя без глаза) ,вернуть ОБОП и ОБЭП и дать им реальную возможность заниматься проблемами государства.Ужесточить законодательство,привести законы в соответствие к Конституции Украины(стст1,3,13,14,16 и пр) и проблем с наполнением бюджета не будет. А так будут отслеживаться одиночные спилы деревьев жителями близлежащих сел,шумихой и штрафами отвлекать внимание от эшелонов как бы "законно спиленных" лесов,отправляемых за пределы Украины. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3199480
показати весь коментар
02.06.2020 22:19 Відповісти
ПРОСТО РАЗРЕШИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ РАЗДЕЛЫВАТЬ НА ОРГАНЫ !)
показати весь коментар
03.06.2020 07:15 Відповісти
Дубілет продовжує рубати державне бабло на Смартизації...
показати весь коментар
03.06.2020 12:13 Відповісти
Скільки часу займе саме підготовка до інвентаризації ? Получається це , як фальстарт для чорних лісорубів , аби скоренько дорубували в темпі вальсом .Сказали А , скажіть і СТОП , до повної інвентаризації , аби хоч залишилось , що рахувати в деяких місцях .
показати весь коментар
03.06.2020 00:31 Відповісти
ОЙ РУМУН )))
показати весь коментар
03.06.2020 07:12 Відповісти
А ПИСТОЛЕТИК У ТЕБЯ ИМЕЕТСЯ !?) НУ ТОГДА ЗАДЕРЖАНЫ !)
показати весь коментар
03.06.2020 07:11 Відповісти
БЕЙТЕ ГОССЛУЖАЩИХ МОЛОТОМ - БУДУТ ОНИ ЗОЛОТОМ !)
показати весь коментар
03.06.2020 07:17 Відповісти
Супутникові дані по лісам були і раніше щоквартально. Інформації вдосталь. Проблема не в обліку, а в тому, що лісове господарство повино бути галуззю ,розрахованою на довготривалий виробничий цикл. І при відновлені лісових насаджень враховувати зміни клімату.
показати весь коментар
03.06.2020 10:14 Відповісти
Всех кто в этом замешан обязать высадить по миллиону саженцов в местах рубки!!!
показати весь коментар
03.06.2020 10:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 