Кабмин вновь обсуждает реформу пенсионной системы с МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают направления дальнейшего реформирования пенсионной системы.

Об этом шла речь во время встречи министра социальной политики Марины Лазебной с миссией МВФ в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В частности, обсудили потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, реализованные шаги в реформировании по ежемесячной компенсационной выплате для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет", – сказано в сообщении Минсоцполитики.

Лазебная отметила, что отдельное задание стоит по обеспечению выполнения Украиной обязательств согласно Конвенции Международной организации труда №102.

В ходе встречи также обсуждалось состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

"Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время", – отмечается в сообщении.

Также на встрече обсудили предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса (список №1 – 15%, список №2 – 7%).

"Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, по состоянию на 20 мая ступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%.

По данным Госказначейства, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года – до 22,59 млрд грн.

При этом в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.